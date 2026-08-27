Νέα επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ: Χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα», ξέσπασε πυρκαγιά

Με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ να βρίσκεται σε περίοδο κλιμάκωσης οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια γίνονται και πάλι καθημερινό φαινόμενο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης (26/8/2026) ακόμα ένα χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα».

Η επίθεση στο δεξαμενόπλοιο που προσπαθούσε να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, όπως ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.

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Το πλοίο «χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα που προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, η οποία έχει πλέον κατασβεστεί», σύμφωνα με την πηγή αυτή, η οποία διευκρίνισε πως το πλήρωμα είναι σώο και δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση.

Ούτε η σημαία υπό την οποία έπλεε το τάνκερ, ούτε το αν μετέφερε φορτίο, ούτε η κατεύθυνσή του διευκρινίστηκαν.

Τα πλοία που διασχίζουν το στενό του Ορμούζ μπαίνουν συχνά στο στόχαστρο πληγμάτων αφότου ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν. Η Ισλαμική Δημοκρατία ανακοίνωσε αμέσως μετά πως κλείνει το στενό. Σε αντίποινα, οι ΗΠΑ επέβαλαν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο.