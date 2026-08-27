Κόσμος

Νέα επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ: Χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα», ξέσπασε πυρκαγιά

Τα πλοία που διασχίζουν το στενό μπαίνουν συχνά στο στόχαστρο πληγμάτων αφότου ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν
Στενά του Ορμούζ
Δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ / REUTERS / Φωτογραφία αρχείου
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Με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ να βρίσκεται σε περίοδο κλιμάκωσης οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια γίνονται και πάλι καθημερινό φαινόμενο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης (26/8/2026) ακόμα ένα χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα».

Η επίθεση στο δεξαμενόπλοιο που προσπαθούσε να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, όπως ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.

Το πλοίο «χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα που προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, η οποία έχει πλέον κατασβεστεί», σύμφωνα με την πηγή αυτή, η οποία διευκρίνισε πως το πλήρωμα είναι σώο και δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση.

Ούτε η σημαία υπό την οποία έπλεε το τάνκερ, ούτε το αν μετέφερε φορτίο, ούτε η κατεύθυνσή του διευκρινίστηκαν.

Τα πλοία που διασχίζουν το στενό του Ορμούζ μπαίνουν συχνά στο στόχαστρο πληγμάτων αφότου ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν. Η Ισλαμική Δημοκρατία ανακοίνωσε αμέσως μετά πως κλείνει το στενό. Σε αντίποινα, οι ΗΠΑ επέβαλαν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο.

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