Καλιφόρνια: Εργαζόμενος των McDonald’s πυροβόλησε γυναίκα συνάδελφό του – Τον σκότωσαν αστυνομικοί

Ένας υπάλληλος των McDonald’s στην Καλιφόρνια άνοιξε πυρ εναντίον μίας συναδέλφου και ενός αστυνομικού πριν οι ένστολοι τον πυροβολήσουν και τον σκοτώσουν.

Σύμφωνα με το nypost.com, ο Jonhatan Anguiano, 29 ετών, εισέβαλλε στο κατάστημα των McDonald’s της κομητείας San Joaquin της Καλιφόρνιας γύρω στις 9:30 π.μ. της 24ης Αυγούστου με ημιαυτόματο πιστόλι.

Ο δράστης πυροβόλησε πολλές φορές, τραυματίζοντας μία υπάλληλο. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι το κίνητρο πίσω από τους πυροβολισμούς παραμένει ασαφές.

Η αστυνομία δημοσίευσε μία φωτογραφία από κάμερες ασφαλείας που δείχνει τον Anguiano να φοράει στολή υπαλλήλου των McDonald’s και ένα μακρύ μαύρο μανίκι στο δεξί του χέρι, λίγο πριν σκοτωθεί από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

Οι άνδρες του αστυνομικού τμήματος Lodi συνάντησαν την τραυματισμένη γυναίκα και δήλωσαν ότι ο Anguiano άνοιξε πυρ εναντίον τους, αναγκάζοντάς τους να τον πυροβολήσουν.

«Ο ύποπτος τελικά διαπιστώθηκε νεκρός επί τόπου», δήλωσε το αστυνομικό τμήμα Lodi. Η τραυματισμένη εργαζόμενη των McDonald’s μεταφέρθηκε, επίσης, εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.