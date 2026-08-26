Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Καλιφόρνια: Εργαζόμενος των McDonald’s πυροβόλησε γυναίκα συνάδελφό του – Τον σκότωσαν αστυνομικοί

Ο δράστης πυροβόλησε πολλές φορές μέσα στο εστιατόριο - Ασαφές προς το παρόν το κίνητρο πίσω από τους πυροβολισμούς
Εργαζόμενος των McDonald’s στην Καλιφόρνια πυροβόλησε γυναίκα συνάδελφό του - Τον σκότωσαν αστυνομικοί
Ο δράστης, Jonhatan Anguiano, 29 ετών / πηγή φωτογραφίας Αστυνομικό Τμήμα Lodi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ένας υπάλληλος των McDonald’s στην Καλιφόρνια άνοιξε πυρ εναντίον μίας συναδέλφου και ενός αστυνομικού πριν οι ένστολοι τον πυροβολήσουν και τον σκοτώσουν.

Σύμφωνα με το nypost.com, ο Jonhatan Anguiano, 29 ετών, εισέβαλλε στο κατάστημα των McDonald’s της κομητείας San Joaquin της Καλιφόρνιας γύρω στις 9:30 π.μ. της 24ης Αυγούστου με ημιαυτόματο πιστόλι.

Ο δράστης πυροβόλησε πολλές φορές, τραυματίζοντας μία υπάλληλο. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι το κίνητρο πίσω από τους πυροβολισμούς παραμένει ασαφές.

Η αστυνομία δημοσίευσε μία φωτογραφία από κάμερες ασφαλείας που δείχνει τον Anguiano να φοράει στολή υπαλλήλου των McDonald’s και ένα μακρύ μαύρο μανίκι στο δεξί του χέρι, λίγο πριν σκοτωθεί από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

Οι άνδρες του αστυνομικού τμήματος Lodi συνάντησαν την τραυματισμένη γυναίκα και δήλωσαν ότι ο Anguiano άνοιξε πυρ εναντίον τους, αναγκάζοντάς τους να τον πυροβολήσουν.

«Ο ύποπτος τελικά διαπιστώθηκε νεκρός επί τόπου», δήλωσε το αστυνομικό τμήμα Lodi. Η τραυματισμένη εργαζόμενη των McDonald’s μεταφέρθηκε, επίσης, εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.

Εργαζόμενος των McDonald’s στην Καλιφόρνια πυροβόλησε γυναίκα συνάδελφό του - Τον σκότωσαν αστυνομικοί
Το όπλο του 29χρονου, Jonhatan Anguiano / πηγή φωτογραφίας Αστυνομικό Τμήμα Lodi

Το Γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας Σαν Χοακίν διεξάγει έρευνα για τα κίνητρα του δράστη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
242
108
99
91
75
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει 16χρονος επιζών της τραγωδίας – «Είδα τη ζωή μου να χάνεται σε μια νύχτα»
Ο 16χρονος Λεονάρντο ήταν μεταξύ των Ιταλών που τραυματίστηκαν σοβαρά στη φονική πυρκαγιά της Πρωτοχρονιάς στο νυχτερινό κέντρο «Le Constellation», στο θέρετρο Κραν Μοντανά της Ελβετίας
Η στιγμή που ξεσπά η φωτιά στο μπαρ στο Κραν Μοντανά
Newsit logo
Newsit logo