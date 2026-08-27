Τραγωδία στην Αλάσκα: Τέσσερις νεκροί από πτώση μικρού αεροσκάφους

Τραγικό θάνατο βρήκαν 4 άνθρωποι που επέβαιναν σε μικρός αεροσκάφος το οποίο συνετρίβη σε ρηχά νερά κοντά στην παράκτια πόλη Σέλντοβια στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Αλάσκας, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Άνκορατζ με προορισμό το αεροδρόμιο της Σέλντοβια, περίπου 219 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Άνκορατζ. Το Piper PA-24 συνετρίβη στην περιοχή Seldovia Slough, κοντά στην ακτή, και βυθίστηκε σε βάθος περίπου 4,6 μέτρων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι διασώστες χρειάστηκε να περιμένουν μέχρι να υποχωρήσει η παλίρροια προκειμένου να μπορέσουν να προσεγγίσουν το σημείο της συντριβής.

Οι αρχές κατάφεραν να ανασύρουν από το αεροσκάφος τις σορούς των τεσσάρων ενηλίκων. Τα στοιχεία των θυμάτων δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, καθώς οι αρχές αναμένουν πρώτα να ενημερωθούν οι συγγενείς τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τη συντριβή. Την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο επικεφαλής της περιοχής της NTSB στην Αλάσκα, Κλιντ Τζόνσον, δήλωσε ότι τα συντρίμμια δεν ήταν αρχικά προσβάσιμα λόγω της παλίρροιας, αναγκάζοντας τους αστυνομικούς της Πολιτείας της Αλάσκας να περιμένουν να πέσει η στάθμη του νερού πριν πλησιάσουν το αεροσκάφος.

Ο γερουσιαστής της Αλάσκας Νταν Σάλιβαν δήλωσε ότι θα ενημερωθεί από το NTSB και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) για την πορεία των ερευνών, εκφράζοντας τη θλίψη του για την τραγωδία και υπογραμμίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των αερομεταφορών και των υποδομών στην πολιτεία.

Το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Αλάσκας επιβεβαίωσε αργότερα ότι τέσσερις ενήλικες επέβαιναν στο αεροσκάφος και ότι και οι τέσσερις είχαν πεθάνει. Οι αστυνομικοί της πολιτείας έφτασαν στο βυθισμένο αεροσκάφος αφού υποχώρησε η παλίρροια και ανέσυραν τα πτώματα από τα συντρίμμια. Τα λείψανα μεταφέρθηκαν στο γραφείο του ιατροδικαστή για εξέταση. Οι αρχές δήλωσαν ότι τα ονόματα των θυμάτων θα παραμείνουν μυστικά μέχρι να ειδοποιηθούν οι συγγενείς τους.

Το δυστύχημα σημειώνεται λιγότερο από μία εβδομάδα μετά από άλλη αεροπορική τραγωδία στην Αλάσκα, όταν αεροσκάφος συνετρίβη σε απομακρυσμένη στρατιωτική εγκατάσταση στο δυτικό τμήμα της πολιτείας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι οκτώ επιβαίνοντες.