Γαλλία: 26χρονος έριξε επίτηδες το όχημά του πάνω σε πεζούς – Ένας νεκρός και 10 τραυματίες

Σοκ έχει προκαλέσει η επίθεση ενός 26χρονου σε πεζούς που βρίσκονταν σε στάση λεωφορείου στην Καν της Γαλλίας, αφού εκείνος έπεσε πάνω τους με το όχημά του, με μεγάλη ταχύτητα.

Από την επίθεση του 26χρονου χθες Τετάρτη το βράδυ (26/8/2026) στην στάση κοντά σε μπαρ της Γαλλίας, έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι δέκα, προτού ο δράστης τεθεί υπό κράτηση από τις αρχές, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές.

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Περί τις 22:15 (τοπική ώρα· 23:15 ώρα Ελλάδας), «όχημα έπεσε εσκεμμένα πάνω σε πεζούς σε δημόσιο δρόμο απέναντι στον σιδηροδρομικό σταθμό (…) Ο απολογισμός είναι βαρύς, καθώς έχουμε έναν νεκρό, επτά ανθρώπους σε κρίσιμη κατάσταση και (άλλους) τρεις ανθρώπους σε σοβαρή κατάσταση», ανέφερε ο νομάρχης της Καλβαντός, ο Νταβίντ Κλαβιέρ, ο οποίος έσπευσε επιτόπου.

Το φονικό επεισόδιο εκτυλίχτηκε έπειτα από διαπληκτισμό, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία.

Ο αυτοκινητιστής τράπηκε σε φυγή και τέθηκε υπό κράτηση στην Ουιστρεάμ, σε απόσταση περίπου είκοσι χιλιομέτρων από τον τόπο της τραγωδίας, σύμφωνα με αυτή την τελευταία πηγή.

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TERORISTIČNI NAPAD V FRANCIJI

Islamski terorist Ibrahim (priimka niso objavili) se je z avtom zaletel v množico ljudi, ki je čakala na avtobusni postaji v Caenu.

Dva mrtva in osem ranjenih.

Seveda bodo vzrok psihične težave. pic.twitter.com/YH51AqrGbo — Sergij (@2021m2021) August 27, 2026

Ο ύποπτος, «γεννημένος στη Ρωσία», δεν είναι «γνωστός στις υπηρεσίες πληροφοριών», πάντως είχε στο παρελθόν απασχολήσει την αστυνομία, μόνο για «παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας», σύμφωνα με τον νομάρχη Κλαβιέρ, που εξήγησε ότι διενεργείται έρευνα στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιείται υλικό από κάμερες ασφαλείας.

ALERTE INFO – Un automobiliste a tué deux personnes et en a blessé huit en fonçant volontairement sur un abribus à Caen. (BFM) pic.twitter.com/LZcuJD0fYi — Neodia (@NeodiaFr) August 26, 2026

BREAKING:



2 people killed and 8 wounded in a car-ramming attack in Caen, France tonight.



A man born in Russia, named Ibrahim I., deliberately drove a car into a group of people waiting at a bus stop. pic.twitter.com/0NhSkR3rtl — Visegrád 24 (@visegrad24) August 27, 2026

Ο φερόμενος ως δράστης είναι 26 ετών, διευκρίνισε η εισαγγελία της Καν.