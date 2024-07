Ο Ερντογάν απειλεί με εισβολή το Ισραήλ: Όπως μπήκαμε στο Καραμπάχ και στη Λιβύη, μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και σε αυτούς

Κατά την ομιλία του στην τοπική οργάνωση του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) στη γενέτειρα του Ριζούντα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, άφησε να εννοηθεί ότι η Τουρκία μπορεί «να μπει στο Ισραήλ».

«Ποιες ήταν οι εισαγωγές μας και ποιες οι εξαγωγές μας στην αμυντική βιομηχανία και πού φτάσαμε», ανέφερε αρχικά ο Ταγίπ Ερντογάν για να συνεχίσει δείχνοντας «δόντια» στο Ισραήλ: «Αλλά αγαπητά μου αδέλφια, τίποτα από αυτά μην μας ξεγελάει. Εμείς πρέπει να είμαστε πολύ δυνατοί, ώστε αυτό το Ισραήλ να μην μπορεί να τα κάνει αυτά στην Παλαιστίνη. Εμείς όπως μπήκαμε στο Καραμπάχ, εμείς όπως μπήκαμε στη Λιβύη, μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και σε αυτούς. Δεν υπάρχει τίποτα για να μην το κάνουμε. Απλά πρέπει εμείς να είμαστε δυνατοί για να μπορέσουμε να κάνουμε τι; Να κάνουμε αυτά τα βήματα».

Στη συνέχεια, ο Τούρκος πρόεδρος επιτέθηκε στο μικρό ισλαμιστικό Κόμμα της Νέας Ευημερίας, βουλευτής του οποίου έψεξε την κυβέρνηση επειδή δεν προσκάλεσε τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής να μιλήσει στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. «Βγήκε κάποιος, με συγχωρείτε ένας αγενής, είπε ότι ο Μαχμούντ Αμπάς θα πρέπει να μιλήσει στο Κοινοβούλιο μας. Ποιος είναι αυτός; Είναι ένας από τη “Νέα Ευημερία”, νομίζω ότι έχει κάποιο νοητικό πρόβλημα. Ποιος σου είπε ότι δεν καλέσαμε τον Μαχμούντ Αμπάς; Εμείς τον καλέσαμε, αλλά δυστυχώς ο Μαχμούντ Αμπάς δεν μας έδωσε θετική απάντηση. Κι εμείς φυσικά θα συμπεριφερθούμε στη συνέχεια αναλόγως. Ενώ εμείς κάνουμε όλα αυτά τα βήματα, δυστυχώς δεχόμαστε πυρά εκ των έσω» δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

