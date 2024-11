Ο Ερντογάν μίλησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν προτού συναντηθεί με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα (24.11.2024) ο Ρώσος Πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν και ο Τούρκος ομόλογός του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με φόντο την κλιμάκωση των εντάσεων στο πόλεμο της Ουκρανίας.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διατηρεί ανοικτούς διπλωματικούς διαύλους με τον Βλάντιμιρ Πούτιν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αφού η Τουρκία έχει στρατηγική εταιρική σχέση και με τις δύο εμπόλεμες χώρες.

Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν θέματα διμερούς συνεργασίας στο εμπόριο και την οικονομία, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο διευκρινίζοντας ότι παράλληλα τέθηκαν επί τάπητος και ορισμένα διεθνή ζητήματα.

Türkiye continues efforts to end tensions in region and will continue to contribute to peace processes, President Erdogan tells Putin