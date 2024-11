Στην Άγκυρα ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ – Θα συνομιλήσει με Ερντογάν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και το PKK

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε θα επισκεφτεί αύριο Δευτέρα (25.11.2024) την Τουρκία για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν και τον Υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Ο Μαρκ Ρούτε πραγματοποίησε ταξίδι «αστραπή» στις ΗΠΑ την Παρασκευή (22.11.2024) για να συνομιλήσει με τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σχετικα με θέματα παγκόσμιας ασφάλειας που απασχολούν το ΝΑΤΟ.

Κατά τις συναντήσεις του Ρούτε στην Άγκυρα, η τουρκική πλευρά αναμένεται να θέσει την παρουσία της κουρδικής παράταξης PYD και της υπό την ηγεσία της πολιτοφυλακής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), τις οποίες στηρίζουν οι ΗΠΑ.

On Monday, 25 November, @SecGenNATO will travel to Ankara, #Türkiye 🇹🇷 to meet with President @RTErdogan, Foreign Minister @HakanFidan and Defence Minister Güler.



