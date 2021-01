Ο γιος του Ντέιβιντ Μπόουι τιμά τον πατέρα του – Συγκινεί η ανάρτησή του

Τον πατέρα του Ντέιβιντ Μπόουι θυμήθηκε ο γιος του Ντάνκαν Τζόουνς με αφορμή την συμπλήρωση πέντε ετών από τον θάνατο του θρύλου της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Στα χρόνια που έχουν περάσει, ο Μπόουι και η κληρονομιά που άφησε κάθε άλλο παρά έχει ξεχαστεί, σχολίασε ο Τζόουνς σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ημέρα θανάτου του πατέρα του, που ήταν στις 10 Ιανουαρίου.

«Πέρασαν 5 χρόνια από τότε που πέθανε ο μπαμπάς. Είμαστε όλοι λυπημένοι, αντιμετωπίζοντας το ο καθένας με το δικό του τρόπο. Αλλά είναι τόσο αξιοθαύμαστο και ευχάριστο που ο μπαμπάς εξακολουθεί να είναι τόσο ξεκάθαρα αγαπημένος από τόσους πολλούς. Ναι, τον χάσαμε… αλλά με τόσα πολλά “δικά του” στη δουλειά που έκανε, είναι σαφώς ακόμα εδώ».

Today marks 5 years since dad died.

We are all a little sad, coping individually in our own ways.



But it’s both remarkable & delightful that dad is still so clearly loved by so many. Yes, he’s missed… but with so much of “him” in the work he made, he’s clearly still here. ❤️ pic.twitter.com/o8IPTRni73