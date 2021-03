Ο Γουίλιαμ απάντησε στον Χάρι: «Στην οικογένειά μας δεν είμαστε καθόλου ρατσιστές»

Απάντηση στα όσα καταλόγισαν στην Βασιλική Οικογένεια ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, έδωσε ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ με δήλωσή του σήμερα.

Ο Γουίλιαμ είπε ότι δεν έχει μιλήσει με τον αδερφό του από την ημέρα που προβλήθηκε η συνέντευξη στην Όπρα αλλά και μιλήσουν και είπε με νόημα: «Δεν είμαστε καθόλου ρατσιστές στην οικογένειά μας».

"We are very much not a racist family," Prince William said when asked about the Meghan and Harry interview with Oprah



