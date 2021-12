Ένα ειδικά τροποποιημένο τηλεσκόπιο και 150.000 ξεχωριστές φωτογραφίες χρειάστηκαν στον αστροφωτογράφο Άντριου ΜακΚάρθι για να απεικονίσει μοναδικές φωτογραφίες του Ήλιου με ανάλυση 300 μεγκαπίξελ, που αποκαλύπτουν τη χαοτική ομορφιά του.

Ο ΜακΚάρθι κατάφερε να απεικονίσει τις φωτογραφίες του Ήλιου μετά από 10 ώρες δουλειάς καθώς έπρεπε να συγκεντρώσει όλα τα δεδομένα και άλλες 3-4 ώρες για να τα συνθέσει σε μία εικόνα. Πιο συγκεκριμένα, κάθε φωτογραφία ήταν ανάλυσης 2.1 μεγκαπίξελ στα 16bit, ενώ τα φίλτρα και η επεξεργασία που έκανε αποκαλύπτουν τα μυστικά του άστρου που δίνει ζωή στον γαλαξία μας.

Yesterday I took a 300 megapixel photo of our star. This was done by using a specially modified telescope and over 150,000 individual images. Do NOT point a regular telescope at the sun. #Astrophotography #space #opteam pic.twitter.com/WdaitS5teg

Ωστόσο ο McCarthy προειδοποιεί να μη στρέψουμε τα τηλεσκόπιά μας προς τον Ήλιο, για ευνόητους λόγους, λέγοντας:

«Σας συνιστώ έντονα να μην επιχειρήσετε κάτι τέτοιο αν δεν ξέρετε τι κάνετε. Έχουν τυφλωθεί άνθρωποι στην προσπάθειά τους να δουν τον Ήλιο μέσα από ένα τηλεσκόπιο. Το δικό μου έχει σχεδιαστεί για να με προστατεύει και δείχνει μόνο ένα συγκεκριμένα μήκος κύματος του φωτός για να δω τις λεπτομέρειες της χρωμόσφαιρας».

Here’s a closer look at an active region. You can see how the plasma arcs along the magnetic field lines, which are much more chaotic in these regions. Get even more details on the full size image on my patreon: https://t.co/VUjYIQrWBB pic.twitter.com/IWinIw2nXA