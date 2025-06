Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εγκαινίασε τουριστικό θέρετρο με την κόρη του και την σύζυγό του: Δεν θα δέχεται τουρίστες παρά μόνο ντόπιους

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, άφησε για λίγο τους πυραύλους από τα «χέρια» του και εγκαινίασε το Wonsan Kalma ένα παραθαλάσσιο τουριστικό θέρετρο γεμάτο με νεροτσουλήθρες.

Έχοντας στο πλευρό του την κόρη του Κιμ Τζουν-Άε η οποία πιθανολογείται πως θα είναι και η διάδοχός του στην εξουσία της Βόρειας Κορέας, αλλά και τη σύζυγό του, Ρι Σολ-Τζου, ο Κιμ Γιονγκ Ουν έδειξε ένα άλλο πρόσωπο στους πολίτες καθώς εμφανίστηκε χαλαρός και χαμογελαστός.

Ωστόσο τις εντυπώσεις κέρδισε η σύζυγός του καθώς δεν συνηθίζει να εμφανίζεται δημόσια.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, φορώντας σκούρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο και γραβάτα, πόζαρε δίπλα σε πισίνα με ένα πακέτο τσιγάρα, ένα ποτό και μία πετσέτα και παρακολούθησε τους παραθεριστές να απολαμβάνουν τις νεροτσουλήθρες.

NEW: North Korea’s Kim Jong Un is opening a luxury beach resort this summer — after 6 years of delays.



Located on a 2.5-mile coastline near Wonsan (where Kim grew up), the resort features: • Hotels & restaurants

• Malls & a water park

• Capacity for 20,000 guests



At… pic.twitter.com/nhJhCFq4Ur