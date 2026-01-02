Κόσμος

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν με την έφηβη κόρη του στο οικογενειακό μαυσωλείο – Η πρώτη επίσημη επίσκεψή της

Ειδικοί αναφέρουν ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν, προετοιμάζει την κόρη του για τη διαδοχή του
Κιμ Γιονγκ Ουν με την κόρη του
Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Η κόρη του ηγέτη της Βόρειας Κορέας έκανε την πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο οικογενειακό μαυσωλείο, όπου αναπαύονται ο παππούς της Κιμ Γιονγκ Ιλ και ο προπάππους της Κιμ Ιλ Σουνγκ, πρώην αρχηγοί του μονοκομματικού κράτους. Εικόνες που μεταδόθηκαν από επίσημο μέσο ενημέρωσης της χώρας, την δείχνουν δίπλα στον πατέρα της, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Σε φωτογραφία που μεταδόθηκε από το KCNA, η έφηβη κορη του Κιμ Γιονγκ Ουν βρίσκεται ανάμεσα στους γονείς της και είναι πλαισιωμένη από δεκάδες αξιωματούχους, πολιτικούς και στρατιωτικούς, σε αίθουσα του μεγάλου Παλατιού του Ήλιου Κουμσουσάν, στην πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας, Πιονγκγιάνγκ.

Ειδικοί εξέλαβαν την εμφάνιση της νεαρής ως ακόμη μια ένδειξη πως ο Κιμ Γιονγκ Ουν ετοιμάζει την κόρη του για τη διαδοχή του.

Το κορίτσι είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά σε φωτογραφίες κρατικών μέσων ενημέρωσης το 2022 κι έκτοτε έχει παρατηρηθεί να συνοδεύει τον πατέρα του σε διάφορες σημαντικές εκδηλώσεις, από δοκιμές πυραύλων και επιθεωρήσεις οπλικών συστημάτων ως την περσινή επίσκεψή του στην Κίνα.

 

Επίσημα, οι λεπτομέρειες που έχουν ανακοινωθεί για το παιδί είναι ελάχιστες. Δεν έχει μεταδοθεί ποτέ η ηλικία του, ούτε το όνομά του, από επίσημα μέσα ενημέρωσης.

Ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον Κιμ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Βόρεια Κορέα το 2013, είναι γνωστό πως ο απολυταρχικός ηγέτης έτρεφε λατρεία στους Chicago Bulls και ειδικά στον Μάικλ Τζόρνταν, είχε αποκαλύψει πως το μικρό όνομα του κοριτσιού είναι Τζου Ε. Εκτιμάται πως είναι 13 ή 14 ετών.

Τη Βόρεια Κορέα κυβερνά αφότου εγκαθιδρύθηκε η οικογένεια Κιμ, με τον ιδρυτή της και τον γιο του να αποκαλούνται πάντα «αιώνιοι ηγέτες» στο επίσημο προπαγανδιστικό υλικό.

Η νοτιοκορεατική κατασκοπεία θεωρεί πως είναι σχεδόν σίγουρο ότι η κόρη του σημερινού ηγέτη θα γίνει μια μέρα η αντιπρόσωπος της τέταρτης γενιάς της δυναστείας που θα αναλάβει την εξουσία.

