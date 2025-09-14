«Ο Κιρ Στάρμερ πρέπει να δολοφονηθεί» – Αναζητείται ο άνδρας που ζήτησε τον θάνατό του σε ακροδεξιά διαδήλωση στο Λονδίνο

Οι μαζικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 13.09.2025 στη Βρετανία ήταν από της μεγαλύτερες που είχε δει ποτέ η χώρα με δεκάδες χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στο Λονδίνο.

Η εκτίμηση της αστυνομίας ήταν ότι στην ακροδεξιά συγκέντρωση στο Λονδίνο συμμετείχαν από 110.000 έως 150.000 άτομα. Η διαδήλωση οργανώθηκε από τον γνωστό ακροδεξιό ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον και χαρακτηρίστηκε από υπουργό της κυβέρνησης ως «σήμα κινδύνου» για το πολιτικό σύστημα.

Η αστυνομία αναζητά έναν άνδρα που κάλεσε δημόσια να δολοφονηθεί ο Κιρ Στάρμερ κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης «Unite the Kingdom» στο Λονδίνο το Σάββατο, ενώ αναμένονται και άλλες συλλήψεις τις επόμενες μέρες μετά τα επεισόδια βίας, αναφέρει ο Guardian.

Τραυματίες αστυνομικοί, συλλήψεις και επεισόδια

Συνολικά 26 αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις, καθώς δέχθηκαν πέτρες και άλλα αντικείμενα, ενώ η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι 24 άτομα συνελήφθησαν για διάφορα αδικήματα, όπως επίθεση και συμμετοχή σε επεισόδια.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα μετά το τέλος της πορείας, με στόχο να ταυτοποιήσει και άλλα άτομα που συμμετείχαν στα επεισόδια και να προχωρήσει σε νέες συλλήψεις.

Οι συλληφθέντες ήταν ηλικίας από 19 έως 58 ετών, με μέσο όρο τα 39 χρόνια, και ανάμεσά τους υπήρχαν και τρεις γυναίκες.

«Ο Κιρ Στάρμερ πρέπει να δολοφονηθεί»

Ένας άνδρας που καταγράφηκε σε βίντεο να λέει ότι «ο Κιρ Στάρμερ πρέπει να δολοφονηθεί» και «κάποιος πρέπει να τον πυροβολήσει», αναζητείται από την αστυνομία.

Μεταξύ αυτών που συμμετείχαν ήταν και ο ιδιοκτήτης του X (πρώην Twitter), Έλον Μασκ, ο οποίος μέσω οθόνης είπε ότι χρειάζεται «διάλυση του κοινοβουλίου» και ότι η «μαζική ανεξέλεγκτη μετανάστευση» καταστρέφει τη Βρετανία.

Η οργάνωση Hope Not Hate, που ασχολείται με την αντιμετώπιση του εξτρεμισμού, χαρακτήρισε τη συγκέντρωση ως τη μεγαλύτερη ακροδεξιά διαδήλωση που έχει γίνει ποτέ στη Βρετανία. Όπως ανέφερε: «Είναι πρωτοφανές να βλέπουμε τόσο μεγάλο πλήθος να χειροκροτεί ομιλίες που ζητούν την απαγόρευση όλων των δημόσιων εκφράσεων μη χριστιανικών θρησκειών, την επιστροφή ακόμη και νόμιμων μεταναστών, προωθούν θεωρίες συνωμοσίας για τον Covid και ισχυρίζονται ότι η Βρετανία “δέχεται εισβολή”’ και ο πληθυσμός της “αντικαθίσταται”».

Η συγκέντρωση βρέθηκε αντιμέτωπη με μικρότερη αντιδιαδήλωση, που οργανώθηκε από το Stand Up to Racism, με συμμετοχή 15.000-20.000 ανθρώπων. Οι οργανωτές κατήγγειλαν ότι ορισμένοι από αυτούς δέχτηκαν επιθέσεις και αντικείμενα από ακροδεξιούς.