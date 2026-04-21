Ο Μιλέι κάνει show μπροστά στον Νετανιάχου στην εκδήλωση για την Ημέρα Ανεξαρτησίας του Ισραήλ – Δείτε βίντεο

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, γιόρτασε την Ημέρα Ανεξαρτησίας του Ισραήλ χορεύοντας και τραγουδώντας με πάθος
Ο Χαβιέρ Μιλέι τραγουδάει / Χ

Μια ξεχωριστή και ίσως ασυνήθιστη παρουσία είχε η τελετή για την Ημέρα Ανεξαρτησίας, με τον πρόεδρο της Αργεντινής να πρωταγωνιστεί όχι μόνο στο επίσημο μέρος, αλλά και στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ο Χαβιέρ Μιλέι χόρεψε και τραγούδησε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να τον παρακολουθεί.

Λίγο πριν ανάψει τον πυρσό της τελετής, ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι ανέβηκε στη σκηνή και συμμετείχε σε μουσικό δρώμενο, τραγουδώντας το γνωστό «Libre» του Nino Bravo, μαζί με τους καλλιτέχνες Mali Levi και Rotem Cohen ενώ στο κοινό ήταν και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Η εικόνα ενός αρχηγού κράτους σε ρόλο τραγουδιστή προκάλεσε αίσθηση και, αναπόφευκτα, συζητήσεις.

Στο επίσημο σκέλος της εκδήλωσης, ο Μιλέι, γνωστός για τη στήριξή του στο Ισραήλ, έδωσε έντονο πολιτικό τόνο. «Το φως πάντα νικά το σκοτάδι», δήλωσε, τονίζοντας ότι η αλήθεια και ο χρόνος υπερισχύουν απέναντι στο μίσος και τα ψέματα.

 

Ανάβοντας τον πυρσό, απέτισε φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την κυριαρχία του Ισραήλ, προσθέτοντας πως η δύναμη μιας χώρας δεν μετριέται μόνο σε αριθμούς στρατιωτών, αλλά και σε «δυνάμεις που προέρχονται από τον ουρανό». Μια φράση που, για κάποιους, έμοιαζε περισσότερο με πολιτικό μήνυμα και λιγότερο με απλή τελετουργική δήλωση.

 

«Ανάβουμε αυτόν τον πυρσό προς τιμήν όλων όσοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την κυριαρχία του Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει αποδείξει ξανά και ξανά ότι η νίκη δεν καθορίζεται από τον αριθμό των στρατιωτών, αλλά από τις δυνάμεις που προέρχονται από τον ουρανό», είπε χαρακτηριστικά.

