Ο Μπόρις Τζόνσον με αυτιά ξωτικού και φτερά νεράιδας χορεύει στα γενέθλια της κόρης του Ρόμι

Αφοσιωμένος στον ρόλο του πατέρα ειναι Μπόρις Τζόνσον που δεν δίστασε να μεταμφιεστεί σε νεράιδα για τα γενέθλια της 4χρονης κόρης του, Ρόμι.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον φόρεσε αυτιά ξωτικού και φτερά νεράιδας, κερδίζοντας τις εντυπώσεις των μικρών καλεσμένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σύζυγός του, Κάρι Τζόνσον, αποκάλυψε ότι το πάρτι, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα κοντά στο σπίτι τους στο Όξφορντσιρ, ήταν «απόλυτο χάος», αλλά ταυτόχρονα «εντελώς μαγικό».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Independent (@the.independent)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από την οικογενειακή γιορτή, στα οποία ο Τζόνσον φαίνεται να συμμετέχει με ενθουσιασμό και να διασκεδάζει σαν μικρό παιδί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Carrie Johnson (@carrielbjohnson)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Carrie Johnson (@carrielbjohnson)

Οι φωτογραφίες από το πάρτι προσείλκυσαν μεγάλο ενδιαφέρον στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν το χιούμορ και την αφοσίωση του πρώην πρωθυπουργού στον ρόλο του πατέρα που δείχνει να απολαμβάνει τη ζωή μακριά από τα φώτα της εξουσίας, αφιερώνοντας χρόνο στην οικογένειά του.