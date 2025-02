Ο Μπόρις Τζόνσον «στο μυαλό» του Ντόναλντ Τραμπ: Λέει ανακρίβειες για να σοκάρει την Ευρώπη

Έναν απροσδόκητο Ευρωπαίο υποστηριτκή των λεγομένων του βρήκε ο Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπο του Μπόρις Τζόνσον, έστω κι αν ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε τα επιχειρήματα του Αμερικανού προέδρου…ανακρίβειες!

Επιχειρώντας να υπερασπιστεί τον Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στην οργή που προκάλεσαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι τοποθετήσεις του, ο Μπόρις Τζόνσον υποστήριξε σε ανάρτησή του ότι «οι δηλώσεις Τραμπ δεν έχουν σκοπό να είναι ιστορικά ακριβείς, αλλά να σοκάρουν τους Ευρωπαίους ώστε να δράσουν».

Κι αφού «δικαιολόγησε» τον Τραμπ ζητώντας μάλιστα από τους Ευρωπαίους να τον βοηθήσουν για να τερματίσει τον πόλεμο, άρχισε να «αποδομεί» ένα προς ένα τα επιχειρήματα του Αμερικανού προέδρου.

«Φυσικά και η Ουκρανία δεν ξεκίνησε τον πόλεμο. Θα μπορεί κανείς να πει επίσης ότι η Αμερική επιτέθηκε στην Ιαπωνία στο Περλ Χάρμπορ», αναφερόμενος στην ιαπωνική αεροπορική επίθεση το 1941 κατά της αμερικανικής βάσης του Περλ Χάρμπορ στη Χαβάη.

«Φυσικά και μια χώρα που πολεμά μια βίαιη εισβολή δεν πρέπει να διοργανώνει εκλογές. Δεν διεξήχθησαν γενικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1935 έως το 1945», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, απαντώντας στην κριτική της Μόσχας και της Ουάσινγκτον ότι θα πρέπει να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία.

Η Ρωσία υποστηρίζει πως η θητεία του Ζελένσκι στην προεδρία έληξε το Μάιο και πως το Κίεβο πρέπει ως εκ τούτου να διεξαγάγει εκλογές. Σύμφωνα με το Κίεβο, οι εξουσίες του Ζελένσκι παραμένουν σε ισχύ βάσει του στρατιωτικού νόμου που ισχύει τώρα στην Ουκρανία.

Στην επίθεσή του χθες στον Ουκρανό πρόεδρο, ο Τραμπ κατήγγειλε τη μη διενέργεια εκλογών στην Ουκρανία ενώ η θητεία του Ζελένσκι έληξε τον Μάιο του 2024 και δήλωσε ότι ο Ουκρανός ομόλογός του βρίσκεται στο «4% της θετικής γνώμης».

«Φυσικά και τα ποσοστά εμπιστοσύνης στον Ζελένσκι δεν είναι 4%. Στην πραγματικότητα είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο με αυτά του Τραμπ» είπε ο Τζόνσον συνοψίζοντας το σκεπτικό του ότι οι δηλώσεις Τραμπ δεν έχουν σκοπό να είναι ιστορικά ακριβείς, αλλά να σοκάρουν τους Ευρωπαίους για να δράσουν.

