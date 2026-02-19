Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν: Απάντηση που δεν φαντάζονται, αν μας επιτεθούν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου απείλησε σήμερα (19/02/2026) το Ιράν με μαζική απάντηση αν επιτεθεί στο Ισραήλ.

Οι δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου έρχονται μετά την νέα προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Αν οι αγιατολάχ κάνουν το λάθος να μας επιτεθούν, θα αντιμετωπίσουν μια απάντηση που δεν μπορούν καν να φανταστούν», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ομιλία του σε στρατιωτική τελετή.

Παράλληλα τόνισε την ανάγκη αφοπλισμού της Χαμάς πριν από οποιαδήποτε ανασυγκρότηση της Λωρίδας της Γάζας, καθώς το «Συμβούλιο Ειρήνης» πραγματοποιεί την εναρκτήρια συνεδρίασή του στην Ουάσινγκτον.

«Έχουμε συμφωνήσει με τον σύμμαχό μας, τις ΗΠΑ, ότι δεν θα υπάρξει καμία ανασυγκρότηση της Γάζας πριν από την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.