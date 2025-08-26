Κόσμος

Ο Νετανιάχου συγκαλεί εκτάκτως υπουργικό συμβούλιο για τη συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων – Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν την Γάζα

Δεν διευκρινίστηκε το αν θα τεθεί το θέμα της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και της σταδιακής απελευθέρωση των ομήρων, την οποία η Χαμάς αποδέχτηκε την περασμένη εβδομάδα
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου / ABIR SULTAN/Pool via REUTERS

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναμένεται να συγκαλέσει υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας στις 16:00 το απόγευμα της Τρίτης (26.08.2025) για να συζητήσει την κατάσταση στη Γάζα και τα πιθανά σχέδια επίτευξης συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων.

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου ενημέρωσε το The Times of Israel ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, αλλά δεν διευκρίνισε αν θα τεθεί το θέμα της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και της πρότασης για σταδιακή απελευθέρωση των ομήρων, την οποία η Χαμάς δήλωσε ότι αποδέχεται την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, τα τοπικά εβραϊκά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το θέμα αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, έχει δεσμευτεί να συνεχίσει την επίθεση κατά της πόλης της Γάζας. Όπως δήλωσε, η πόλη θα καταστραφεί, εκτός αν η Χαμάς συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο με τους όρους του Ισραήλ και να απελευθερώσει όλους τους ομήρους.

Η Χαμάς δήλωσε την Κυριακή ότι τα σχέδια του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας δεν συνάδουν με την κατάπαυση του πυρός. Σημείωσε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι ο «μόνος τρόπος» για την απελευθέρωση των ομήρων.

Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τη Γάζα

Την ίδια ώρα, όλο και περισσότερες οικογένειες Παλαιστίνιων εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας, έπειτα από μία ακόμη νύκτα ισραηλινών βομβαρδισμών στα περίχωρά της, ενώ στο Ισραήλ πολίτες έχουν καλέσει σε ημέρα διαδηλώσεων με αίτημα την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου.

Κάτοικοι της πόλης της Γάζας δήλωσαν ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί από αέρος και με το πυροβολικό συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύκτας και σήμερα το πρωί στα ανατολικά προάστια Σάμπρα, Σουτζάια και Τούφα, όπως και εναντίον της Τζαμπάλια πιο βόρεια, καταστρέφοντας δρόμους και σπίτια.

«Το αποκαλούμε σεισμό, θέλουν να τρομάξουν τους ανθρώπους για να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους», δήλωσε ο 40χρονος Ισμαήλ.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι οι δυνάμεις του ενεργούν στην περιοχή για να εντοπίσουν όπλα και να καταστρέψουν σήραγγες που χρησιμοποιούν οι ένοπλοι μαχητές. Παρά τις έντονες αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, οι ισραηλινές δυνάμεις ετοιμάζονται για νέα επιχείρηση στη πόλη της Γάζας, την οποία το Ισραήλ χαρακτηρίζει τελευταίο προπύργιο της Χαμάς.

Τουλάχιστον 34 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στη διάρκεια της νύκτας και σήμερα, δήλωσαν τοπικές υγειονομικές αρχές, εκ των οποίων 18 γύρω από την πόλη της Γάζας.

Περίπου οι μισοί από τους 2 εκατομμύρια κατοίκους του παλαιστινιακού θύλακα ζουν τώρα στην πόλη της Γάζας, με πολλές χιλιάδες να έχουν ήδη μετακινηθεί προς τα δυτικά, στο κέντρο της πόλης και στις παράκτιες περιοχές.

Άλλοι Παλαιστίνιοι προτίμησαν να πάνε ακόμη πιο νότια, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας και την παράκτια περιοχή αλ Μαουάσι, κοντά στη Χαν Γιούνις.

Στο μεταξύ στο Ισραήλ διαδηλωτές έκλεισαν δρόμους στο Τελ Αβίβ και σε άλλες πόλεις, κρατώντας φωτογραφίες των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα και ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου.

Συγκέντρωση που είναι προγραμματισμένη για αργότερα σήμερα έξω από το αρχηγείο του ισραηλινού στρατού αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες διαδηλωτές.

