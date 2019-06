Ο Νετσιρβάν Μπαρζανί νέος πρόεδρος του Ιρακινού Κουρδιστάν – Παρών ο Τσαβούσογλου

Kurdistan Regional Government Prime Minister Nechirvan Barzani after casting his vote at a polling station in Erbil - (Reuters)

Ο Νετσιρβάν Μπαρζανί, ανιψιός και γαμπρός του ιστορικού Κούρδου ηγέτη Μασούντ Μπαρζανί, ορκίστηκε σήμερα, Δευτέρα (10.6.2019) ως πρόεδρος του Ιρακινού Κουρδιστάν, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου.