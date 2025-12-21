Κόσμος

Ο Νικολά Σαρκοζί πήρε άδεια και πήγε στη Γουαδελούπη για διακοπές με την Κάρλα Μπρούνι

Βρίσκεται στη Γουαδελούπη με με την Κάρλα Μπρούνι, την κορη τους Τζούλια και τον φρουρό του
Νικολά Σαρκοζί
Νικολά Σαρκοζί / Reuters

Φαίνεται πως αν είναι κάποιος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, η ποινή είναι σαφώς πιο ανάλαφρη σε σχέση με τους υπόλοιπους και ίσως να μπορεί να ταξιδέψει και στη Γουαδελούπη. Ο Νικολά Σαρκοζί, καταδικάστηκε από το δικαστήριο σε ποινή φυλάκισης και μετά από ενστάσεις κατάφερε να τη μετατρέψει σε κατ’οίκον περιορισμό.

Βέβαια ο περιορισμός αυτός, δεν ήταν και τόσο περιοριστικός καθώς ο Νικολά Σαρκοζί που καταδικάστηκε για χρηματισμό από τον Μουαμάρ Καντάφι ο οποίος φέρεται να στήριξε προεκλογική εκστρατεία του Γάλλου προέδρου το 2012, πήγε οικογενειακές διακοπές στη Γουαδελούπη.

Ο πρώην Γάλλος πρόεδρος, έχει να βρεθεί στη Γουαδελούπη από το 2009 που είχε πραγματοποιήσει και επίσημη επίσκεψη. Όπως φαίνεται βρίσκεται στη χώρα μαζί με τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι, την κόρη τους Τζούλια, καθώς και τον προσωπικό του φρουρό.

 

Έφτασε στο νησί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου και ήδη από το επόμενο πρωί τον είδαν πολλοί να κάνει το καθιερωμένο του τζόκινγκ στην παραλία του Μπουργκ στο Σεντ-Αν.

Πρόκειται για ιδιωτική επίσκεψη, χωρίς επίσημες υποχρεώσεις, αν και ορισμένοι τοπικοί αιρετοί έχουν προγραμματίσει να τον συναντήσουν ανεπίσημα τις επόμενες ημέρες.

Πώς μπόρεσε να βγει εκτός Γαλλίας

Η μετακίνησή του εκτός της μητροπολιτικής Γαλλίας κατέστη δυνατή χάρη σε ειδική άδεια που του χορηγήθηκε στο πλαίσιο του δικαστικού ελέγχου στον οποίο τελεί αυτή την περίοδο.

Συγκεκριμένα, μετά την παραμονή του για είκοσι μία ημέρες σε προσωρινή κράτηση στις φυλακές της Σαντέ, αποφυλακίστηκε στις 10 Νοεμβρίου, με απαγόρευση οποιασδήποτε επικοινωνίας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν.

Ο πρώην πρόεδρος είχε καταδικαστεί σε πέντε χρόνια κάθειρξη, με άμεση εκτέλεση της ποινής και ένταλμα φυλάκισης, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση της λιβυκής χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας, αναφέρει το la1ere.franceinfo.

