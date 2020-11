Ο Ντόναλντ Τουσκ καλεί το ΕΛΚ να διώξει το κόμμα του Όρμπαν

Μετά το βέτο της Ουγγαρίας κατά του πακέτου προϋπολογισμού της ΕΕ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) Ντόναλντ Τουσκ κάλεσε εμμέσως τα κόμματα του ΕΛΚ να αποβάλουν από τις τάξεις του το ουγγρικό κόμμα Fidesz.

«Όποιος είναι εναντίον του κράτος δικαίου είναι εναντίον της Ευρώπης. Αναμένω μια σαφή θέση από όλα τα κόμματα του ΕΛΚ. Οι αντίπαλοι των βασικών μας αξιών δεν θα πρέπει πλέον να προστατεύονται από κανέναν», έγραψε ο Τουσκ στο Twitter, χωρίς να αναφέρει ευθέως την Ουγγαρία ή το Fidesz.

Whoever is against the principle of the rule of law is against Europe. I expect a clear position on this from all the EPP parties. The opponents of our fundamental values should no longer be protected by anyone.