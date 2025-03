Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 25% σε όλα τα αυτοκίνητα «που δεν κατασκευάζονται στις ΗΠΑ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να προκαλεί αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία καθώς σήμερα ανακοίνωσε πως θα επιβάλλει δασμούς 25% στα αυτοκίνητα που εισάγονται στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νέους δασμούς 25% στα αυτοκίνητα «που δεν κατασκευάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες», ενώ διευκρίνισε πως «δεν υπάρχει απολύτως κανένας δασμός» για τα αυτοκίνητα που παράγονται εντός της χώρας.

Οι δασμοί συμπεριλαμβάνουν και τα αμερικανικά εμπορικά σήματα των οποίων τα αυτοκίνητα συναρμολογούνται στο εξωτερικό, και θα μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά τις τιμές για τους καταναλωτές.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν από το νέο αυτό μέτρο θα εξαιρεθούν τα εξαρτήματα των αυτοκινήτων.

Ακόμη αναφέρθηκε και στην «Ημέρα Απελευθέρωσης» όπως έχει χαρακτηρίσει την 2α Απριλίου καθώς τότε αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή αρκετοί από τους δασμούς που έχει εξαγγείλει στις εισαγωγές.

Μάλιστα όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει το ενδεχόμενο να αλλάξει στάση απάντησε πως «αυτό είναι οριστικό».

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ βλέπει τους δασμούς ως εργαλείο για αύξηση εσόδων που θα αντισταθμίσουν τις φορολογικές περικοπές που έχει εξαγγείλει, αναζωογονώντας παράλληλα την παρακμάζουσα βιομηχανική βάση της χώρας.

Το 2024 οι ΗΠΑ εισήγαγαν επιβατικά αυτοκίνητα αξίας 220 δισεκ. δολαρίων και είδη αυτοκινήτου αξίας 474 δισεκ. δολαρίων. Οι μεγαλύτεροι προμηθευτές ήταν το Μεξικό, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, ο Καναδάς και η Γερμανία.

President Donald Trump announces a ‘25% tariff on all cars that are not made in the US.’https://t.co/qrsZoGzHtF



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/I2c5KJfxso