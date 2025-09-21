Ο Ντόναλντ Τραμπ διόρισε μια πρώην διαγωνιζόμενη σε καλλιστεία ως εισαγγελέα της Βιρτζίνια

Στον διορισμό της πρώην δικηγόρου του, Λίντσεϊ Χάλιγκαν ως εισαγγελέα της ανατολικής περιφέρειας της Βιρτζίνια, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ – μια δικηγόρο που ανήκει στον στενό κύκλο της νομικής του ομάδας.

Ο διορισμός στο εισαγγελικό πόστο της Βιρτζίνια, έγινε μετά την ξαφνική απομάκρυνση του Erik Sieber, του προηγούμενου εισαγγελέα, ο οποίος αντιστάθηκε στις πιέσεις να ασκήσει ποινική δίωξη εναντίον του πολιτικού αντιπάλου του Τραμπ.

Ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση στο Truth Social, επαινώντας τον γενική εισαγγελέας Παμ Μπρόντι ενώ την προέτρεψε ώστε να στραφεί με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα εναντίον ανώτερων αξιωματούχων που ο ίδιος θεωρεί πολιτικούς του αντιπάλους.

«Η Παμ Μπόντι κάνει εξαιρετική δουλειά ως γενική εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πολύ προσεκτική, πολύ έξυπνη, αγαπά τη χώρα μας, αλλά χρειάζεται έναν σκληρό εισαγγελέα στην Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, όπως η πρότασή μου, η Λίντσεϊ Χάλιγκαν, για να προχωρήσουν τα πράγματα», έγραψε ο Τραμπ.

“Lindsey is a really good lawyer…” –Trump sending a DM to AG Pam Bondi via Truth Social, which has since been deleted



Lindsey Halligan's background is insurance law. She is now overseeing an overhaul of the Smithsonian Institution in alignment with Trump's "American ideals."

Η Χάλιγκαν, πρώην ειδική βοηθός του Τραμπ και με προηγούμενη καριέρα ως δικηγόρος σε αστικές υποθέσεις, είχε αναλάβει την υπεράσπισή του μετά την έρευνα που έγινε στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο για απόρρητα έγγραφα.

Στο παρελθόν, συμμετείχε δύο φορές στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Colorado, έχοντας φτάσει στους ημιτελικούς το 2009 κι έχοντας κατακτήσει την τρίτη θέση μια χρονιά μετά.

The Trump Administration sent a letter to the Smithsonian requesting a content review.



Lindsey Halligan says exhibits should NOT be ideologically charged:



"It's important to reignite American pride, American excellence, and show kids the American dream really is possible."

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές αν θα αναλάβει καθήκοντα εισαγγελέα στην ανατολική Βιρτζίνια σε προσωρινή βάση πριν σφραγιστεί ο διορισμός της από τη Γερουσία.