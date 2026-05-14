Κόσμος

Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει τη διέλευση κινεζικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Η συμφωνία αυτή ήρθε μετά από αιτήματα του υπουργού Εξωτερικών και του πρεσβευτή της Κίνας στο Ιράν
Πλοία
Amirhosein Khorgooi/ISNA/West Asia News Agency(WANA) via REUTERS
Τη διέλευση κινέζικων πλοίων στα Στενά του Ορμούζ άρχισε να επιτρέπει το Ιράν μετά από συμφωνία αναφορικά με ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης για την θαλάσσια οδό, μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το δημοσίευμα για την απόφαση του Ιράν έρχεται την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην Κίνα, συμφώνησε με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ ότι τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να είναι ανοικτά για την ελεύθερη ροή ενεργειακών προμηθειών.

Η πηγή δήλωσε στο Fars ότι η συμφωνία αυτή ήρθε μετά από αιτήματα του υπουργού Εξωτερικών και του πρεσβευτή της Κίνας στο Ιράν, με την Τεχεράνη να συμφωνεί να διευκολύνει τη διέλευση ορισμένων κινεζικών πλοίων σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών.

Δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής σαφές σε ποιο βαθμό αυτή η εξέλιξη θα αλλάξει στην πραγματικότητα την κατάσταση σε αυτή την κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδό, δεδομένου ότι η Τεχεράνη είχε ήδη τονίσει κατά τη διάρκεια του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι πλοία από ουδέτερες στον πόλεμο χώρες, ιδίως αυτά που συνδέονται με την Κίνα, θα μπορούν να διέλθουν από τα Στενά, εφόσον συντονίζονται με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ένα κινεζικό υπερδεξαμενόπλοιο που μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργού πετρελαίου διέσχισε τα Στενά χθες (13.05.2026) Τετάρτη, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, αφού είχε εγκλωβιστεί στον Κόλπο για περισσότερους από δύο μήνες λόγω του πολέμου.

