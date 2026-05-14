«Κόκκινος» συναγερμός για χανταϊό: Σε καραντίνα νησί στη μέση του Ειρηνικού Ωκεανού

Σε συναγερμό βρίσκεται ένα απομονωμένο νησί στη μέση του Ειρηνικού Ωκεανού βρίσκεται αντιμέτωπο με φόβους για εξάπλωση του χανταϊού, μετά από ξέσπασμα του ιού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου καταγράφηκαν τρεις θάνατοι μετά από ξέσπασμα του ιού κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Τα νησιά Πίτκερν αποτελούνται από τέσσερα ηφαιστειακά νησιά στον νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου στα μισά της απόστασης ανάμεσα στη Νέα Ζηλανδία και το Περού. Παρά την απομόνωσή τους, μια γυναίκα, επιβάτιδα του MV Hondius, που είχε εκτεθεί στον χανταϊό έφτασε εκεί, προκαλώντας έντονη ανησυχία.

Στα νησιά ζουν μόλις 35 κάτοικοι και η πρόσβαση γίνεται μόνο μέσω 32ωρου ταξιδιού με πλοίο από τη Μανγκαρέβα, ένα μικρό νησί της Γαλλικής Πολυνησίας.

Πριν όμως οι αρχές καταφέρουν να τη βρουν, η γυναίκα είχε ήδη αποβιβαστεί από το πλοίο και πέταξε για το Σαν Φρανσίσκο. Από εκεί ταξίδεψε στην Ταϊτή και στη Μανγκαρέβα, πριν επιβιβαστεί στο πλοίο που οδηγεί στα νησιά Πίτκερν.

Αν και μέχρι στιγμής δεν παρουσιάζει συμπτώματα, οι αρχές της επέβαλαν να παραμείνει στο νησί μέχρι να λάβει ιατρική έγκριση.