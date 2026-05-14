Το μενού στο δείπνο Σι – Τραμπ: Αστακός, πάπια Πεκίνου, ribs και τιραμισού – Με χρυσά μαχαιροπίρουνα έφαγαν οι δυο ηγέτες

Φωτογραφία από το επίσημο δείπνο του Σι Τζινπίνγκ στον Ντόναλντ Τραμπ / AP Photo / Mark Schiefelbein
Πρόσκληση προς τον Σι Τζινπίνγκ και τη σύζυγό του, Πενγκ Λιγιουάν, να επισκεφθούν τον Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου, απηύθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο επίσημο δείπνο στο Μέγαρο του Λαού, στο Πεκίνο. Όπως τόνισαν, είχαν παραγωγικές συνομιλίες νωρίτερα σήμερα, και μία «πολύτιμη» ευκαιρία να συζητήσουν πολλά θέματα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι οι σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας είναι από τις πιο καθοριστικές στην παγκόσμια ιστορία και ευχαρίστηε τον Σι Τζινπίνγκ για τη μεγαλειώδη, όπως είπε, υποδοχή. «Ήταν μεγάλη τιμή να βρίσκομαι μαζί σας», τόνισε, μιλώντας στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στην κινεζική πρωτεύουσα.

Κάνοντας λόγο για μια «ιστορική επίσκεψη», ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε στην ομιλία του στο Παλάτι του Λαού ότι «η μεγάλη αναζωογόνηση του κινεζικού έθνους» και το σύνθημα «Make America Great Again» μπορούν να συμβαδίζουν και να πηγαίνουν χέρι-χέρι.

Στο επίσημο δείπνο, το σκηνικό ήταν ιδιαίτερα επιμελημένο και συμβολικό, με έμφαση στη διπλωματική αίγλη της συνάντησης.

Η θέση του Τραμπ στο επίσημο δείπνο του Σι Τζινπίνγκ / REUTERS / Evan Vucci
Εικόνα από το επίσημο δείπνο / REUTERS / Evan Vucci

Το τραπέζι ήταν στρωμένο με κινέζικη πορσελάνη και χρυσά μαχαιροπίρουνα. Η διακόσμηση του τραπεζιού παρέπεμπε σε κήπο, με λουλούδια και διακοσμητικά στοιχεία εμπνευσμένα από τη φύση, πουλιά, πάπιες και λίμνες, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θύμιζε… πάρκο.

Φωτογραφία από το επίσημο δείπνο του Σι Τζινπίνγκ στον Ντόναλντ Τραμπ / AP Photo / Mark Schiefelbein

Στη δημοσιότητα δόθηκε το μενού του επίσημου δείπνου. 

Τραμπ και Σι στο τραπέζι για το επίσημο δείπνο / REUTERS / Evan Vucci

Τι περιλαμβάνει το μενού

Οι καλεσμένοι θα ξεκινήσουν με ορεκτικά ενώ το κυρίως πιάτο περιλαμβάνει:

  • Αστακός σε σούπα ντομάτας
  • Τραγανά παϊδάκια βοδινού
  • Ψητή πάπια Πεκίνου
  • Σιγομαγειρεμένα λαχανικά εποχής
  • Σολομός με σάλτσα μουστάρδας
  • Τηγανητό ψωμάκι με χοιρινό

Και για επιδόρπιο:

  • Γλυκό σε σχήμα κοχυλιού
  • Τιραμισού
  • Φρούτα και παγωτό
