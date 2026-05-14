Politico: Νομοσχέδιο δίνει στον Πούτιν εξουσία να διατάξει εισβολή σε ξένες χώρες

Ένα νομοσχέδιο που προκαλεί μεγάλη ανησυχία ενέκρινε το κοινοβούλιο στη Ρωσία, καθώς σύμφωνα με το Politico, θα της επιτρέπει να εισβάλει σε άλλες χώρες.

Η Ρωσία σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα μπορεί να στέλνει στρατό στο εξωτερικό προκειμένου να προστατεύει τους πολίτες της που συλλαμβάνονται, ερευνώνται, δικάζονται ή κακοποιούνται με άλλο τρόπο από ξένα κράτη, διεθνή δικαστήρια και οργανισμούς στους οποίους η Μόσχα δεν είναι μέλος.

Ο Βιατσεσλάβ Βολόντιν, πρόεδρος της Κρατικής Δούμας της Ρωσίας τόνισε. «Η δυτική δικαιοσύνη έχει μετατραπεί σε μια κατασταλτική μηχανή που έχει σχεδιαστεί για να καταστέλλει αποφάσεις που δεν συμφωνούν με εκείνες που επιβάλλονται από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι σημαντικό να κάνουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας στο εξωτερικό».

Για να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το νομοσχέδιο ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει 14 μέρες να το υπογράψει.

Για το Κίεβο το νομοσχέδιο είναι η ομαλοποίηση του ρωσικού επεκτατισμού. «Αυτή η απόφαση μπορεί να περιγραφεί με δύο λέξεις: επιθετική αναρχία. Παρέχοντας στον εαυτό του το απεριόριστο δικαίωμα να χρησιμοποιεί ρωσικές κατοχικές δυνάμεις εκτός της χώρας με το πρόσχημα της υποτιθέμενης προστασίας των Ρώσων πολιτών, ο Πούτιν ουσιαστικά παραδέχεται ότι η επιθετικότητα έχει γίνει ο κανόνας της ρωσικής κρατικής πολιτικής», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Χεόρχι Τίκχι, στο Politico.

Φέτος, διάφορες ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν χαρακτηρίσει τη Ρωσία ως άμεση απειλή για το ΝΑΤΟ και τη Δύση.

Πολλοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες ότι το Κρεμλίνο ενδέχεται να θεωρεί τα επόμενα δύο χρόνια ως την κατάλληλη περίοδο για να δοκιμάσει την αφοσίωση της Δύσης στη στρατιωτική συμμαχία.

Τον προηγούμενο μήνα, ο πρόεδρος της Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε πως οι χώρες της Βαλτικής ίσως αποτελέσουν τον επόμενο στόχο της Μόσχας, σε περίπτωση που η Ουκρανία δεν εξασφαλίσει επαρκή στήριξη. Παρότι η προειδοποίηση αυτή απορρίφθηκε αργότερα από την Εσθονία, το νέο νομοσχέδιο της Δούμας ερμηνεύτηκε στο Κίεβο ως ένδειξη της «συνεχιζόμενης στρατιωτικοποίησης της ρωσικής πολιτικής», όπως ανέφερε ο Τίκχι την Τετάρτη.

«Η σημερινή σύνθεση της Κρατικής Δούμας της Ρωσικής Ομοσπονδίας φαίνεται να επιδιώκει να καταγραφεί στην ιστορία ως μηχανισμός νομιμοποίησης πολιτικών τυχοδιωκτισμών, κατοχής και τρομοκρατίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.