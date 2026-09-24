Ο Ντόναλντ Τραμπ «έσπασε» το πρωτόκολλο για χάρη του Σι Τζινπίνγκ – Τον υποδέχτηκε προσωπικά στο αεροδρόμιο

Σε μια κίνηση που ξέφυγε από το καθιερωμένο πρωτόκολλο, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί προσωπικά τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, το αεροσκάφος του οποίου προσγειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το αεροσκάφος του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, έφτασε περίπου στις 00:40, ώρα Ελλάδας, στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσινγκτον όπου τον περίμενε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού. Εκεί είχαν παραταχθεί στρατιωτικοί και μαχητικά αεροσκάφη, στο πλαίσιο της επίσημης υποδοχής.

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Η άφιξη του Σι Τζινπίνγκ πραγματοποιήθηκε με όλες τις προβλεπόμενες τιμές, με κόκκινο χαλί και άγημα να έχουν παραταχθεί για την τελετή. Ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, υποδέχθηκε τον Κινέζο ομόλογό του, ο οποίος ταξίδεψε μαζί με τη σύζυγό του, Πενγκ Λιγιουάν.

Τα δύο ζευγάρια περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί, με τους δύο αρχηγούς κρατών να προηγούνται, ενώ μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες αντάλλαξαν λίγα λόγια κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνομιλίας.

Μετά την ολοκλήρωση της σύντομης τελετής υποδοχής, οι δύο ηγέτες αναχώρησαν ξεχωριστά.

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🚨 JUST NOW: President Trump and First Lady Melania PERSONALLY welcomed Chinese President Xi Jinping and the first lady of China on the tarmac at Joint Base Andrews



And 47 personally greeted troops as they walked from the plane.



The first time in SIXTY YEARS a President has… pic.twitter.com/ZeLA7UeMBr — Nick Sortor (@nicksortor) September 23, 2026

Η διέλευση βομβαρδιστικών

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε και η διέλευση δύο βομβαρδιστικών αεροσκαφών B-1 πάνω από την αεροπορική βάση, στο πλαίσιο της τελετής υποδοχής του Κινέζου προέδρου.

Η προσωπική υποδοχή του Σι στο αεροδρόμιο θεωρείται ασυνήθιστη κίνηση για Αμερικανό πρόεδρο. Ο Τραμπ επέλεξε να μεταβεί ο ίδιος στη στρατιωτική βάση αντί να περιμένει τον Κινέζο πρόεδρο στον Λευκό Οίκο. Η κίνηση εντάσσεται στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο επισημότητας που έχει δοθεί στην επίσκεψη.

Η τριήμερη επίσκεψη περιλαμβάνει σειρά επίσημων εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων κρατικό δείπνο στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη, στρατιωτικές τελετές και νέες πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών.

NOW – U.S. Air Force jet buzzes Trump and Xi on the tarmac. pic.twitter.com/0doGOoHpVl — Disclose.tv (@disclosetv) September 23, 2026

Πίσω από την εντυπωσιακή τελετουργία, ωστόσο, βρίσκονται δύσκολες διαπραγματεύσεις. Οι ηγέτες θα βρεθούν αργότερα στον Λευκό Οίκο, όπου προγραμματίζεται νέα τελετή υποδοχές με στρατιωτικές τιμές. Ωστόσο, πιθανόν ο κυριότερος σκοπός της συνάντησης έχει επιτευχθεί ήδη.

«Συμφωνήσαμε σήμερα (σ.σ. χθες Τετάρτη) να παρατείνουμε (…) την οικονομική αποκλιμάκωση ανάμεσα στις δυο χώρες μας, που επρόκειτο να λάβει τέλος τη 10η Νοεμβρίου (…) ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο οικονομικό επίπεδο», εξήγησε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ στο Fox News.

Η εμπορική ανακωχή πλέον προβλέπεται να τελειώσει τη 10η Ιανουαρίου 2027.

Οι δυο υπερδυνάμεις αποφάσισαν τον Οκτώβριο του 2025 να αναστείλουν την ανταλλαγή ομοβροντιών τελωνειακών δασμών και περιοριστικών για το εμπόριο μέτρων που κλόνισαν την παγκόσμια οικονομία.

Πέρα από το διμερείς εμπορικές σχέσεις, τους τελωνειακούς δασμούς, τις κινεζικές σπάνιες γαίες, τη συνάντηση αναμένεται να απασχολήσουν τα ζητήματα ασφαλείας που εγείρονται εξαιτίας της προόδου της τεχνητής νοημοσύνης και ακανθώδεις υποθέσεις, πάνω απ’ όλα διεθνείς ένοπλες συρράξεις, ανάμεσά τους αυτές των ΗΠΑ και του Ιράν –το Πεκίνο είναι ο σημαντικότερος οικονομικός σύμμαχος της Τεχεράνης– και της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Κι ακόμη, το ζήτημα της αμερικανικής υποστήριξης στην Ταϊβάν.

Trump rolls out the red carpet for Xi Jinping. pic.twitter.com/xxpvf7tZcV — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

Ανάμεσα στις πιο πομπώδεις εκδηλώσεις επ’ ευκαιρία της επίσκεψης θα είναι στρατιωτική παρέλαση. Θα παρατεθεί εξάλλου επίσημο δείπνο στον κινέζο πρόεδρο Σι από τον αμερικανό ομόλογό του Τραμπ, στο οποίο έχουν προσκληθεί κορυφαία στελέχη πολυεθνικών εταιρειών (ανάμεσά τους ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Όλτμαν, ο επικεφαλής της Nvidia Τζενσέν Χουάνγκ, ο επικεφαλής των Tesla, X και Space X Ίλον Μασκ…).

Πρώτη επίσκεψη στις ΗΠΑ από το 2023

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του κ. Σι στις ΗΠΑ από το 2023 –όταν πήγε στην Καλιφόρνια για τη σύνοδο της APEC, όπου συναντήθηκε με τον προκάτοχο του κ. Τραμπ στην προεδρία, τον Τζο Μπάιντεν– και την πρώτη στον Λευκό Οίκο έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια. Θα είναι η τρίτη απευθείας συνάντησή του με τον κ. Τραμπ αφότου επέστρεψε την προεδρία. Πιθανόν θα βρεθούν άλλες δυο φορές μέσα στη χρονιά: στις συνόδους της APEC στην Κίνα και της G20 στη Φλόριντα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τον είχε προσκαλέσει να επισκεφτεί τον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της, επίσης θεαματικής, επίσκεψής του στο Πεκίνο τον Μάιο.

Η συμφωνία που υπογράφτηκε προχθές Τρίτη ανάμεσα στις ΗΠΑ, τη Δανία και τη Γροιλανδία για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής ενδέχεται να ρίξει σκιά στις συνομιλίες.

Η κυβέρνηση Τραμπ δικαιολογεί την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην πελώρια νήσο επικαλούμενη «εθνικά συμφέροντα» των ΗΠΑ και υποστηρίζοντας ότι αντίπαλοι της Ουάσιγκτον, όπως η Ρωσία και η Κίνα, θα ήθελαν να «την ελέγξουν» και η Κοπεγχάγη αδυνατούσε να αποτρέψει κάτι τέτοιο.