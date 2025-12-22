Ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε να μιλήσει για τα εσώρουχα της Μελάνια σε ομιλία του για την οικονομία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι αδιαμφισβήτητα μία πολυσυζητημένη περσόνα των ΗΠΑ που πολλές φορές προκαλεί σχόλια κυρίως αρνητικά με τα όσα λέει, παρά το ότι υπάρχει ένα κύμα αμερικάνων που τον ακολουθεί τυφλά.

Τελευταία εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ που προκάλεσε ένα μικρό σοκ στον κόσμο για τα όσα είπε σχετικά με τα εσώρουχα της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνιας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πήγε στη Βόρεια Καρολίνα την Παρασκευή 19.12.2025, για να μιλήσει για την οικονομία, όμως κατέληξε να εξηγεί πώς η σύζυγός του οργανώνει το συρτάρι με τα εσώρουχά της.

«Νομίζω ότι τα σιδερώνει με ατμό», είπε κάποια στιγμή, θέλοντας να δείξει πόσο προσβλημένη ένιωσε -όπως λέει ο ίδιος- η Μελάνια Τραμπ όταν πράκτορες του FBI έψαξαν τα εσώρουχά της κατά την έρευνα στο Μαρ-α-Λάγκο το 2022.

Όπως αναφέρει το CNN, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του που αφορούσε την οικονομία, μόνο για αυτό το θέμα δεν μίλησε, καθώς ανάμεσα στον λόγο του, πετούσε και κάτι σχετικό με το κυρίως θέμα. Την ώρα που προσπαθεί να στρέψει ξανά την προσοχή των πολιτών στην οικονομία ενόψει των κρίσιμων εκλογών του επόμενου χρόνου, έδειξε για άλλη μια φορά ότι δυσκολεύεται να μείνει συγκεντρωμένος στο θέμα σχολιάζει το δημοσίευμα.

Στην ομιλία του, που κράτησε 90 λεπτά και την αποκάλεσε «μια γρήγορη στάση», ανέφερε ότι ο πληθωρισμός μειώθηκε απροσδόκητα, μίλησε για μείωση τιμών σε κάποια φάρμακα και παρουσίασε ακόμη και την αύξηση της ανεργίας ως επιτυχία, λέγοντας ότι απέλυσε πολλούς δημόσιους υπαλλήλους.

Πίσω του, υποστηρικτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Χαμηλότερες τιμές» και «Μεγαλύτεροι μισθοί». Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ συχνά ξέφευγε από το θέμα, κάτι που φαινόταν να διασκεδάζει το κοινό.

Trump’s economic speech: Her undergarments, sometimes to referred to as panties…. I think she steams them. pic.twitter.com/VuEqchVdCn — Acyn (@Acyn) December 20, 2025

Η μίμηση του Μακρόν και τα παράπονα

Σε ένα σημείο μιμήθηκε με γαλλική προφορά τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, όταν περιέγραφε διαπραγματεύσεις για τα φάρμακα. Το πλήθος ενθουσιάστηκε περισσότερο όταν άρχισε να μιλά για τη Χίλαρι Κλίντον, την αντίπαλό του από παλιότερες εκλογές, λέγοντας ότι «ήταν διασκεδαστικό να τη νικήσει».

Η ομιλία αυτή ήταν μέρος μιας σειράς εμφανίσεων που έχουν οργανωθεί για να προωθήσει το μήνυμά του για μείωση των τιμών. Ο ίδιος λέει ότι παρέλαβε μια κατεστραμμένη οικονομία από τον Τζο Μπάιντεν, αν και τα στοιχεία δείχνουν ότι ο πληθωρισμός δεν έχει αλλάξει πολύ.

Καθώς περνούσε η ώρα, άρχισε να απαριθμεί παράπονα, επιτιθέμενος στα μέσα ενημέρωσης και σε πολιτικούς που παλιότερα τον στήριζαν. Μίλησε επίσης για τις έρευνες που έγιναν εις βάρος του και αστειεύτηκε ότι ίσως δώσει στον εαυτό του ένα δισεκατομμύριο δολάρια ως αποζημίωση και τα δωρίσει σε φιλανθρωπίες.

Συχνά αποσπώταν από το κοινό, σχολιάζοντας καπέλα, γυναίκες που βοηθούν εθελοντικά στις εκδηλώσεις του, αλλά και λεπτομέρειες για έπιπλα που αγόραζε παλαιότερα ως επιχειρηματίας.

Μίλησε επίσης για την υγεία του, απαντώντας σε ερωτήσεις για το αν κουράζεται εύκολα. Είπε ότι έχει περάσει επιτυχώς τεστ μνήμης και ότι, αν ποτέ νιώσει πως δεν είναι καλά, θα το πει ανοιχτά.

Στο τέλος, η ομιλία του ήταν παρόμοια με πολλές άλλες που κάνει εδώ και χρόνια: χωρίς ξεκάθαρη δομή, με πολλές παρεκκλίσεις και προσωπικά παράπονα.

Ο ίδιος πάντως πιστεύει ότι αυτή η «νευρικότητά» του τον βοηθά.

«Είμαι μάλλον νευρωτικός», είπε. «Αν αυτό είναι ελεγχόμενο, είναι καλό. Σου δίνει ενέργεια».