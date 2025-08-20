Ο Ντόναλντ Τραμπ πήγε την αδιακρισία σε άλλο επίπεδο: Αποκάλυψε σχέση παρουσιαστών και ρώτησε on air τα οικονομικά τους

Απρόβλεπτος ο Ντόναλντ Τραμπ για ακόμη μία φορά, προκάλεσε τεράστια αμηχανία on air τόσο στο κοινό που τον παρακολουθούσε όσο και στους παρουσιαστές της εκπομπής Fox & Friends, την Τρίτη (19.08.2025).

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με άνεση, σχολίασε την ερωτική σχέση των παρουσιαστών Ainsley Earhardt και Sean Hannity, παρά τις προσπάθειές τους να αλλάξουν θέμα.

Όπως γράφει η Daily Mail, Ainsley Earhardt και Sean Hannity είναι σε σχέση τα τελευταία 5 χρόνια.

Σχολιάζοντας λοιπόν πως επί της κυβέρνησής του στην Ουάσινγκτον ανοίγει το ένα εστιατόριο μετά το άλλο, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε «πάσα» στον εαυτό του και σχολίασε:

«Υπάρχει ένας τύπος που λέγεται Sean Hannity. Μπορεί να πάρει μια πολύ όμορφη νεαρή κυρία που γνωρίζει πάρα πολύ καλά για φαγητό στην Ουάσινγκτον. Αυτή κάθεται ακριβώς δίπλα σου, παρεμπιπτόντως».

Η Earhardt ακούγοντας τον πρόεδρο απλά χαμογέλα και γύρισε τα μάτια της.

«Δεν θέλω να τον βάλω σε μπελάδες, οπότε καλύτερα να το εξηγήσουμε ξεκάθαρα. Δεν θέλουμε εδώ μυστικά. Αυτή είναι η πιο όμορφη σχέση. Ελπίζω να μη μεταδίδω κάποια είδηση τώρα», συνέχισε.

Παρά τις προσπάθειες του Jones να αλλάξει τη συζήτηση σε σοβαρότερα θέματα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν το έβαλε «κάτω».

«Αυτό μπορεί να είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω πει. Είναι δύο σπουδαίοι άνθρωποι – η Ainsley και ο Sean. Και όταν βγαίνουν έξω για φαγητό, δεν θέλω να δω να τους ληστεύουν. Τώρα μπορούν να βγουν, να κρατηθούν χέρι- χέρι, να περπατήσουν στον δρόμο, είναι και οι δύο σούπερ σταρ», συνέχισε.

«Ποιος βγάζει τα περισσότερα χρήματα;»

Η αδιακρισία του Ντόναλντ Τραμπ δεν σταμάτησε εκεί. Στη συνέχεια θέλησε να μάθει τα οικονομικά τους ρωτώντας με γέλιο ποιος βγάζει τα περισσότερα.

«Θέλω να μάθω ποιος βγάζει περισσότερα χρήματα. Εκείνη σίγουρα πρέπει να βγάζει πολλά», σχολίασε.

Η Earhardt, εκτός κάμερας, ακούστηκε να χαμογελάει ειρωνικά, ενώ ο Jones προσπάθησε ξανά να επαναφέρει τη συζήτηση στη Δευτέρα, στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε δυναμικά στη σχέση Earhardt – Hannity, την ώρα που ο παρουσιαστής προσπαθούσε να κλείσει τη συνέντευξη.

«Ευχαριστώ, Charlie. Και ευχαριστώ και εσένα και την Ainsley. Ελπίζω να μην σας έφερα σε δύσκολη θέση. Υπέροχο ζευγάρι, θα το πω. Είναι ένα υπέροχο ζευγάρι. Να περνάτε όλοι καλά, σχολίασε στο τέλος.

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε εκεί.

Ο Hannity και η Earhardt είχαν αρχικά διαψεύσει τη σχέση τους, αλλά τον περασμένο Δεκέμβριο ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους.