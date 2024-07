Ο Ντόναλντ Τραμπ πυροβολήθηκε σε προεκλογική συγκέντρωση και αποχώρησε με αίματα, είναι καλά στην υγεία του

Πανικός επικράτησε στην προεκλογική συγκέντρωση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στην πολιτεία της Πενσιλβάνια μετά από πυροβολισμούς που ακούστηκαν στο σημείο.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές του Νοεμβρίου, απομακρύνθηκε εσπευσμένα από πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας από τη σκηνή προεκλογικής συγκέντρωσης στην πολιτεία Πενσιλβάνια, με μικρή ποσότητα αίματος να διακρίνεται στο δεξιό αυτί και στο πρόσωπό του, έπειτα από εκπυρσοκροτήσεις.

Ο κ. Τραμπ, που ετοιμαζόταν να αρχίσει την ομιλία του, έπεσε στη σκηνή, προτού συγκεντρωθούν γύρω του για να τον προστατεύσουν πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας, που είναι αρμόδια για τη φύλαξη προσωπικοτήτων, τον σηκώσουν και τον συνοδεύσουν στο αυτοκίνητό του.

Εκείνος φώναξε κάτι στους οπαδούς του και ύψωσε τη δεξιά του γροθιά, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους συγκεντρωμένους. Σε οροφή κτιρίου κοντά στη σκηνή διακρίνονταν ελεύθεροι σκοπευτές της αστυνομίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι καλά και υποβάλλεται προληπτικά σε εξετάσεις σε νοσοκομείο μετά τον κατά τα πρώτα στοιχεία επιπόλαιο τραυματισμό του κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην πολιτεία Πενσιλβάνια όπου ακούστηκαν πυρά, ανέφερε δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου CNN μέσω X, επικαλούμενος εκπρόσωπο του Ρεπουμπλικάνου υποψήφιου στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

🚨Breaking News: Gunfire erupts, possibly in an assassination attempt on Donald Trump at his rally.



He has blood on his ear and face following the shots. #Trump pic.twitter.com/IcEeveynlh