Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει το όνομά του στο διεθνές αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον και σε σιδηροδρομικό σταθμό της Νέας Υόρκης

Τι κι αν όπως συνηθίζεται μεγάλες υποδομές των ΗΠΑ, να μετονομάζονται με δημοφιλείς προέδρους μετά την αποχώρησή τους, ή τον θάνατό τους, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει ότι δεν είναι από εκείνους που κρατούν τους τύπους.

Σύμφωνα με ΜΜΕ των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να πρότεινε στον επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία μια συμφωνία, στην οποία θα ξεμπλόκαρε ομοσπονδιακά κονδύλια αν δοθεί το όνομά του σε έναν μεγάλο σιδηροδρομικό σταθμό της Νέας Υόρκης και στο διεθνές αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον.

Ο δισεκατομμυριούχος Ντόναλντ Τραμπ, που έχει ήδη κτίριο με το όνομά του στην 5η Λεωφόρο, φαίνεται πως θέλει να συνδέσει το όνομά του με σημαντικές υποδομές σε όλη τη χώρα. Πληροφορίες από μέσα όπως το CNN και το NBC αναφέρουν ότι στόχος του ήταν ο σταθμός Penn Station στη Νέα Υόρκη και το αεροδρόμιο Ντάλες στην Ουάσινγκτον.

Με βάση δημοσιεύματα που επικαλούνται ανώνυμες πηγές, ο Τραμπ πρότεινε στον Τσακ Σούμερ να αποδεσμεύσει πάνω από 16 δισ. δολάρια σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, χρήματα που είχαν παγώσει, με το αζημίωτο βέβαια, καθώς του ζήτησε να βοηθήσει στη μετονομασία των δύο σημείων. Τα περισσότερα από αυτά τα κονδύλια αφορούν το μεγάλο έργο της υπόγειας σιδηροδρομικής σύνδεσης Νέας Υόρκης-Νιου Τζέρσι.

Ο Σούμερ απέρριψε την πρόταση, ενώ ο βουλευτής Τζέρι Νάντλερ έκανε λόγο για «εκβιασμό». Παράλληλα, υπεύθυνοι του έργου της σήραγγας προειδοποίησαν ότι οι εργασίες θα σταματήσουν αν δεν συνεχιστεί η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση. Οι αρμόδιοι φορείς και οι δύο Πολιτείες έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη για να μην κοπεί η χρηματοδότηση.

Συνήθως, το όνομα προέδρων δίνεται σε κτίρια ή έργα μετά την αποχώρησή τους από το αξίωμα ή μετά τον θάνατό τους. Ωστόσο, διορισμένο από τον Τραμπ συμβούλιο αποφάσισε πρόσφατα να μετονομάσει το Κέντρο Κένεντι σε Κέντρο Τραμπ-Κένεντι.

Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει την επιθυμία να κατασκευαστεί μια «Αψίδα της Ανεξαρτησίας», παρόμοια με την Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, ενώ ξεκίνησε και την κατασκευή αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, με αλλαγές στην ανατολική πτέρυγα. Έχει επίσης ανακοινώσει νέα μεγάλα πολεμικά πλοία που θα φέρουν το όνομά του.