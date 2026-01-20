Ο Ντόναλντ Τραμπ «τρολάρει» τους Ευρωπαίους για τη Γροιλανδία με δύο AI φωτογραφίες

Με έναν ιδιαίτερα καυστικό τρόπο ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως θα κατακτήσει τη Γροιλανδία πάση θυσία και με οποιοδήποτε κόστος. Στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς τους Ευρωπαίους ηγέτες δημοσίευσε δύο φωτογραφίες με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης με έντονο συμβολισμό και απαξίωση απέναντι στην ΕΕ.

Στην πρώτη από τις εικόνες που δημοσίευσε, ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social όπου εμφανίζεται πλαισιωμένος από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, να καρφώνει μια μεγάλη αμερικανική σημαία στο έδαφος της Γροιλανδίας. Δίπλα τους διακρίνεται πινακίδα με την επιγραφή «Greenland – Property of the USA», στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για τις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ στη Γροιλανδία.

Η εικόνα παραπέμπει στη διάσημη φωτογραφία από τη πολύνεκρη μάχη στη νήσο Ίβο Τζίμα, όπου οι ΗΠΑ επικράτησαν της Ιαπωνίας.

Η δεύτερη εικόνα μεταφέρει τη σκηνή στο Οβάλ Γραφείο, όπου ο Τραμπ απεικονίζεται μαζί με κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ αυτών ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Κιρ Στάρμερ, η Τζόρτζια Μελόνι, ο Φρίντριχ Μερτς και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στο φόντο δεσπόζει χάρτης της Γροιλανδίας βαμμένος στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, ενισχύοντας το μήνυμα πολιτικής και στρατηγικής κυριαρχίας.

Οι αναρτήσεις αυτές έρχονται να προστεθούν στη μακρά λίστα προκλητικών κινήσεων και δηλώσεων του Τραμπ για τη Γροιλανδία.