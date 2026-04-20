Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Μπετίνα Άντερσον παντρεύονται τους επόμενους μήνες – Το προγαμιαίο πάρτι, οι 85 καλεσμένοι και τα τριαντάφυλλα

«Ανυπομονώ να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου με την Μπετίνα» φέρεται να είπε ο γιος του Τραμπ στο προγαμιαίο πάρτι
Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ με την Μπετίνα Άντερσον / Julia Demaree Nikhinson / Pool via REUTERS

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Μπετίνα Άντερσον ετοιμάζονται να φορέσουν βέρα στο δεξί μέσα στους επόμενους μήνες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Page Six.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η σύντροφός του Μπετίνα Άντερσον –  που πήρε τη θέση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην καρδιά του – βρίσκονται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τον γάμο, ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύντομα, με τις πρώτες λεπτομέρειες να συζητούνται ήδη στο περιβάλλον τους. Μάλιστα, το θέμα φέρεται να βρέθηκε στο επίκεντρο στο πρόσφατο προγαμιαίο πάρτι της Άντερσον στο Μαρ-α-Λάγκο, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Αν και αρχικά υπήρχαν σκέψεις για μια εντυπωσιακή τελετή ακόμη και στον Λευκό Οίκο, πηγές αναφέρουν ότι κάτι τέτοιο πλέον θεωρείται «εξαιρετικά απίθανο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ φιλάει την Μπετίνα Άντερσον / REUTERS / Kevin Lamarque
Τρελά ερωτευμένοι Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Μπετίνα Άντερσον / REUTERS / Kevin Lamarque

Το προγαμιαίο πάρτι είχε περίπου 85 καλεσμένους, μεταξύ των οποίων η Ιβάνκα Τραμπ, η Λάρα Τραμπ, η Τίφανι Τραμπ και η Μάρλα Μέιπλς, ενώ παρούσα ήταν και η Κάι Τραμπ, κόρη του Τραμπ Τζούνιορ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην κεντρική αίθουσα του κλαμπ και διοργανώθηκε από γνωστές κοσμικές παρουσίες του Παλμ Μπιτς. Ο Τραμπ Τζούνιορ εμφανίστηκε κρατώντας ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα και είπε μερικά τρυφερά λόγια. 

«Ανυπομονώ να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου με την Μπετίνα», φέρεται να είπε, σύμφωνα με παρευρισκόμενους. «Είναι έξυπνη, γεμάτη αγάπη και φροντίδα».

