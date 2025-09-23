Κόσμος

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συνάντησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι – Συζήτησαν για την ειρήνη και την ουκρανική εκκλησία

«Ευχαριστώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την υποστήριξη, την αλληλεγγύη, την υπεράσπιση των συμφερόντων της Ουκρανίας», έγραψε σε ανάρτηση ο πρόεδρος της Ουκρανίας
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος / Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Η ειρήνη, η ελευθερία που πρέπει να νιώθουν οι πιστοί, ανεξαρτήτου θρησκείας και το μέλλον της εκκλησίας της Ουκρανίας, ήταν τα βασικά σημεία της συζήτησης που είχαν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Σε συνάντηση που είχαν το απόγευμα της Δευτέρας (22.09.2025) στην έδρα της Ουκρανικής Αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Έθνη, στη Νέα Υόρκη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και για τη συνεργασία του με τους Αμερικανούς εταίρους. Στην συνέχεια τον προσκάλεσε στο Κίεβο.

Σε ανάρτηση που έκανε στο Χ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε πως οι 2 τους συζήτησαν λύσεις για να επιτευχθεί η ειρήνη στην Ουκρανία.

«Συζήτησα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο τους τρόπους επίτευξης πραγματικής ειρήνης και την περαιτέρω ανάπτυξη της εκκλησίας στην Ουκρανία. Τον ενημέρωσα για την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας στην Ουκρανία, μοιράστηκα λεπτομέρειες της συνεργασίας μας με την αμερικανική ομάδα και προσκάλεσα τον Παναγιώτατο να επισκεφθεί την Ουκρανία. Ευχαριστώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την υποστήριξη, την αλληλεγγύη, την υπεράσπιση των συμφερόντων της Ουκρανίας, τις συνεχείς προσευχές του για όλους τους Ουκρανούς και την καταδίκη των ενεργειών της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία ευλόγησε τη δολοφονία Ουκρανών», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

