Ο πάπας Λέων προειδοποιεί τον Ντόναλντ Τραμπ να μην επιχειρήσει στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα

Κατά την επιστροφή του από την Τουρκία και τον Λίβανο, ο πρώτος Αμερικανός πάπας χαρακτήρισε «επικίνδυνη» κάθε χρήση βίας κατά του Νικολάς Μαδούρο
Ο Πάπας Λέων
Ο Πάπας Λέων / REUTERS / Mohamed Azakir

Ο πάπας Λέων απηύθυνε την Τρίτη (02.12.2025) σαφή προειδοποίηση προς την κυβέρνηση Τραμπ, ζητώντας να μην επιχειρηθεί καμία στρατιωτική προσπάθεια ανατροπής του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου μέσα στο αεροπλάνο που τον μετέφερε από την Τουρκία και τον Λίβανο – το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό –, ο πάπας Λέων υπογράμμισε ότι «είναι προτιμότερο να αναζητηθούν δρόμοι διαλόγου ή ίσως μορφές πίεσης, ακόμη και οικονομικής» απέναντι στη Βενεζουέλα.

Η τοποθέτησή του έρχεται τη στιγμή που η Ουάσιγκτον εξετάζει διαφορετικά σενάρια για το μέλλον του καθεστώτος Μαδούρο, το οποίο οι ΗΠΑ κατηγορούν ότι διευκολύνει τη διακίνηση ναρκωτικών προς το αμερικανικό έδαφος. Ο σοσιαλιστής πρόεδρος της Βενεζουέλας αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με τα κυκλώματα ναρκωτικών.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ περί «απομάκρυνσης του Μαδούρο διά της βίας», ο πάπας Λέων τόνισε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αναζητήσουν «άλλες λύσεις» αν πράγματι επιδιώκουν αλλαγή στο Καράκας. Ανέφερε ακόμη την ασάφεια που επικρατεί ως προς τα μηνύματα από τον Λευκό Οίκο: «Από τη μία φαίνεται ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία των δύο προέδρων. Από την άλλη, ακούγεται το ενδεχόμενο κάποιας στρατιωτικής επιχείρησης. Οι φωνές από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν συχνά.»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η αμερικανική διοίκηση εξετάζει εδώ και εβδομάδες ένα εύρος επιλογών, ακόμη και το ενδεχόμενο προσπάθειας ανατροπής του Μαδούρο, σε μια περίοδο όπου οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν ενισχυθεί σημαντικά στην Καραϊβική και πραγματοποιούν επί σχεδόν τρεις μήνες επιχειρήσεις κατά σκαφών που υποπτεύονται για διακίνηση ναρκωτικών στα ανοικτά της Βενεζουέλας.

