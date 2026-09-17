Ο Πίτερ Μαξ, ο «ψυχεδελικός» καλλιτέχνης που σημάδεψε τη δεκαετία του ’60, πέθανε σε ηλικία 88 ετών

Ο Αμερικανός εικαστικός καλλιτέχνης Πίτερ Μαξ, πέθανε σε ηλικία 88 ετών, ανακοίνωσε την Τετάρτη (16.09.2026), ο γιος του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News.

Ο ποπ καλλιτέχνης έγινε ευρύτερα ως δημιουργό του εξώφυλλου του άλμπουμ «Yellow Submarine» των Beatles, το 1969. Στη συνέχεια είχε δημιουργήσει στα χρόνια του 1980 το πρώτο λογότυπο του μουσικού σταθμού MTV και ήταν ο «επίσημος καλλιτέχνης» του ποδοσφαιρικού Παγκόσμιου Κυπέλλου του 1994 που είχε διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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«Θα θυμόμαστε την εξαιρετική δημιουργικότητά του, την ανθρώπινη ζεστασιά του, την περιέργειά του και τον τρόπο του να βλέπει ομορφιά και δυνατότητες παντού», δήλωσε ο γιος του, ο Άνταμ Μαξ, στην ανακοίνωσή του στο ABC News.

Γεννημένος το 1937 στο Βερολίνο, ο Πίτερ Μαξ υποχρεώθηκε να διαφύγει με την οικογένειά του από τη ναζιστική Γερμανία και τη δεκαετία του 1960 έγινε ένας καλλιτέχνης του οποίου οι συνθέσεις με τα ζωηρά χρώματα, εμπνευσμένες από τον ψυχεδελισμό, έγιναν γνωστές μέσω μιας ολόκληρης γκάμας προϊόντων.

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Τη δεκαετία του 1970, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανέθεσε στον Μαξ τον σχεδιασμό μιας σειράς πινακίδων με την επιγραφή «Καλώς ορίσατε στις ΗΠΑ», οι οποίες θα τοποθετούνταν στα σημεία εισόδου κατά μήκος των συνόρων με τον Καναδά και το Μεξικό.

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Τα σχέδιά του, με έντονα ροζ, μπλε και κίτρινα χρώματα και έντονα ψυχεδελικό ύφος, δεν έγιναν αρχικά δεκτά με ενθουσιασμό και κατέληξαν σε αποθήκες, καθώς ορισμένοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι εξέφρασαν επιφυλάξεις για την αισθητική τους.

Τελικά, ο πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ έδωσε νέα ώθηση στο έργο και, το 1978, περισσότερες από 100 πινακίδες τοποθετήθηκαν σε συνοριακά περάσματα, υποδεχόμενες εκατομμύρια ταξιδιώτες που έμπαιναν στη χώρα.

REUTERS

Οι πολύχρωμες αφίσες του Μαξ, που εξέφραζαν την αισθητική της αντικουλτούρας, έγιναν περιζήτητες και βρήκαν θέση από φοιτητικές εστίες έως τις σουίτες στελεχών της βιομηχανίας του θεάματος.

Παράλληλα, τα σχέδιά του παραχωρήθηκαν για χρήση σε μια τεράστια ποικιλία καταναλωτικών προϊόντων, από κασκόλ και ρολόγια μέχρι πιάτα και πετσέτες μπάνιου.