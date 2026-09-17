Νεόνυμφοι νεκροί στη Βενετία: Το σκάφος τους συγκρούστηκε με θαλάσσιο ταξί – Η 26χρονη εντοπίστηκε μετά από 72 ώρες

Σε τραγωδία μετατράπηκε το γαμήλιο ταξίδι ενός ζευγαριού στη Βενετία όταν το σκάφος στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με ένα θαλάσσιο ταξί. Ήταν μόλις 3 μήνες παντρεμένοι…

Ο 25χρονος Σον Μικιέλι και η 26χρονη Γκαμπριέλα Κουερίνο έχασαν τη ζωή τους στη Βενετία, μετά από ατύχημα με σκάφος τα ξημερώματα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με τη RAI. Κάποια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ήταν έγκυος.

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Το ζευγάρι δεν επισκεπτόταν για πρώτη φορά τη Βενετία. Ο Σον, Ιταλός 25 ετών, γνώριζε καλά την περιοχή. Καταγόταν από το νησί Μπουράνο, στο βόρειο τμήμα της λιμνοθάλασσας, και είχε μεγαλώσει σε οικογένεια ψαράδων, λίγα μόλις χιλιόμετρα από τη διάσημη τουριστική πόλη. Η Γκαμπριέλα ήταν 26 ετών και καταγόταν από τη Βραζιλία.

« Un événement tragique » : jeunes mariés, Sean et Gabriella meurent percutés par un bateau dans la lagune de Venise

➡️ https://t.co/9Wsr3dyuzi pic.twitter.com/DtdFyazcj9 — Le Parisien (@le_Parisien) September 16, 2026

Το ζευγάρι επέβαινε σε ένα μικρό σκάφος, περίπου στις 5 τα ξημερώματα, όταν συγκρούστηκε με θαλάσσιο ταξί στο κανάλι της Τεσέρα.

Ο Σον τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη σύγκρουση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Η Γκαμπριέλα, όμως, παρέμενε αγνοούμενη.

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Ενώ ο 25χρονος έδινε μάχη για τη ζωή του, έχοντας υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραύματα στην κοιλιακή χώρα, ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό της συζύγου του. Στις έρευνες συμμετείχαν δύτες. Ελικόπτερο πέταξε πάνω από τη λιμνοθάλασσα, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και τζετ σκι. Ο Σον υπέκυψε τελικά στα τραύματά του το βράδυ της Κυριακής (13.09.2026).

Το άψυχο σώμα της Γκαμπριέλα εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (15.09.2026), κοντά στο νησί Καμπάλτο, έπειτα από 72 ώρες εντατικών ερευνών, αναφέρει η Le Parisien.

Ο δήμαρχος της Βενετίας, Σιμόνε Βεντουρίνι, επιβεβαίωσε την ταυτότητα της γυναίκας και έκανε λόγο για «ένα τραγικό γεγονός που κράτησε ολόκληρη την πόλη σε αγωνία και ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα οδυνηρό τρόπο».

Υπό έρευνα ο οδηγός του θαλάσσιου ταξί

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της νεαρής Βραζιλιάνας αναμένεται να επιβεβαιωθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή. Ωστόσο, τα τραύματα που διαπιστώθηκαν όταν εντοπίστηκε η σορός της ενισχύουν την εκδοχή του δυστυχήματος, σύμφωνα με την Corriere della Sera.

Λόγω των ισχυρών θαλάσσιων ρευμάτων που επικρατούσαν τη στιγμή της σύγκρουσης, το σώμα της παρασύρθηκε σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από το σημείο του δυστυχήματος.

Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία, ενώ ο 38χρονος οδηγός του θαλάσσιου ταξί κλήθηκε να καταθέσει στις Αρχές. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

«Είναι συντετριμμένος εδώ και ημέρες», δήλωσε ο δικηγόρος του.

Ο οδηγός υποστήριξε ότι μετέφερε δύο επιβάτες στο αεροδρόμιο Μάρκο Πόλο και ότι, λόγω του σκοταδιού, όλα τα φώτα του σκάφους ήταν αναμμένα.

Σύμφωνα με την εκδοχή του, κατά τη διάρκεια της διαδρομής το μικρό σκάφος στο οποίο επέβαιναν ο Σον και η Γκαμπριέλα μπήκε στην πορεία του θαλάσσιου ταξί και τα δύο σκάφη συγκρούστηκαν. Ισχυρίζεται μάλιστα ότι το σκάφος του ζευγαριού δεν είχε αναμμένα φώτα και κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

Η νεκροψία των δύο θυμάτων, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας, αναμένεται να συμβάλουν στην επιβεβαίωση ή την απόρριψη της εκδοχής του οδηγού.