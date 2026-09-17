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Σούζι Γουάιλς, η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου δηλώνει ότι απαλλάχτηκε από τον καρκίνο

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει τον Μάρτιο ότι η Σούζι Γουάιλς – η πρώτη γυναίκα προσωπάρχης στον Λευκό Οίκο - είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο
Η Σούζι Γουάιλς
Η Σούζι Γουάιλς / AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, File)
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Με μια ανάρτησή της στα social media η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, δήλωσε την Τετάρτη (16.09.2026) έχει απαλλαγεί από τον καρκίνο και θέλησε να μοιραστεί τα ευχάριστα νέα. «Δεν έχω πλέον καρκίνο« έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει τον Μάρτιο ότι η Σούζι Γουάιλς – η πρώτη γυναίκα προσωπάρχης στον Λευκό Οίκο – είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Tραμπ έγραψε ότι η πρόγνωση για την Γουάιλς είναι «εξαιρετική» και ότι θα συνεχίσει να εργάζεται στον Λευκό Οίκο. «Η δύναμή της και η δέσμευσή της να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά που αγαπά και στην οποία είναι τόσο καλή, ενώ υποβάλλεται σε θεραπεία, λένε όλα όσα χρειάζεται να ξέρει κανείς για εκείνη», έγραψε.

Αναλυτικά η ανάρτησή της

«Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ορισμένα προσωπικά νέα, για τα οποία νιώθω ευγνωμοσύνη. Μετά από ιατρικό ραντεβού στην κλινική Mayo αυτή την εβδομάδα, τα αποτελέσματα της παθολογοανατομικής εξέτασης ήταν καθαρά.

Δεν έχω πλέον καρκίνο.

Ευχαριστώ την οικογένειά μου, τους φίλους, τους γιατρούς και όλους όσοι προσευχήθηκαν για μένα, ενδιαφέρθηκαν και με στήριξαν σε αυτή τη διαδρομή.

Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον Πρόεδρο Τραμπ για την αμέριστη στήριξή του. Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη και θα συνεχίσω να εργάζομαι για την προώθηση της ατζέντας του ”Πρώτα η Αμερική”».

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