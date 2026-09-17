Ο καβγάς για την κηδεία της Νταϊάνα και ο «πόλεμος» Καρόλου με τον αδελφό της για το νέο βιβλίο – «Πρωτοφανής οργή του βασιλιά»

Τριγμούς στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ έχει ανάψει το βιβλίο του Τσαρλς Σπένσερ για την αδελφή του πριγκίπισσα Νταϊάνα με τον βασιλιά Κάρολο να μην μπορεί να κρύψει την οργή του.

Το γεγονός ότι ο βασιλιάς Κάρολος αναγκάστηκε να βγάλει ανακοίνωση για τους ισχυρισμούς του Σπένσερ ότι είπε «θα την ξεχάσουμε πολύ σύντομα» σχετικά με τις λεπτομέρειες της κηδείας της πριγκίπισσας Νταϊάνα, δείχνει το «μέγεθος της οργής του». Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο Κάρολος είχε επιλέξει να μην απαντήσει ακόμη και στο βιβλίο του πρίγκιπα Χάρι, Spare, παρόλου που περιλάμβανε βαριές κατηγορίες για την βασιλική οικογένεια της Βρετανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο νέο, εκρηκτικό βιβλίο του με τίτλο «Swan Song: Diana, My Sister», ο αδελφός της Νταϊάνα Τσαρλς Σπένσερ θυμάται μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο σχετικά με τις λεπτομέρειες της κηδείας της πριγκίπισσας Νταϊάνα, κατά τη διάρκεια της οποίας ο εξοργισμένος πρίγκιπας φέρεται να είπε στον κουνιάδο του: «Μείνε ήσυχος, θα την ξεχάσουμε πολύ σύντομα».

Ο καβγάς για την κηδεία της Νταϊάνα

Στο βιβλίο Swan Song: Diana, My Sister, ο Σπένσερ περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συγκρούστηκε με τον Κάρολο το 1997 σχετικά με το εάν οι πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι θα έπρεπε να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους στην πομπή της κηδείας.

Ο Σπένσερ αναφέρει ότι επέμενε πως η Νταϊάνα δεν θα ήθελε ο 15χρονος τότε Γουίλιαμ και ο 12χρονος Χάρι να υποστούν μια τόσο δημόσια δοκιμασία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», φέρεται να είπε στον τότε διάδοχο του θρόνου Κάρολο.

Μετά τον θάνατο της Νταϊάνα, οι Γουίλιαμ και Χάρι είχαν περπατήσει πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους. Ο πατέρας τους, Κάρολος, και ο παππούς τους πρίγκιπας Φίλιππος, μαζί με τον αδερφό της Νταϊάνα περπατούσαν μαζί τους στον δρόμο προς το Αβαείο του Γουέστμινστερ / AP Photo / Jeff J. Mitchell, Pool, File

Σύμφωνα με τον κόμη, ο Κάρολος εξοργίστηκε και ακολούθησε ένας «χείμαρρος οργής», κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να του είπε, μόλις λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας που είχε συγκλονίσει τον κόσμο: «Να είσαι βέβαιος, σύντομα θα την ξεχάσουμε».

Λίγα λεπτά αργότερα, σύμφωνα με τον ίδιο, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Κάρολο, ο οποίος αμφισβήτησε την αίσθηση καθήκοντος της οικογένειας Σπένσερ και υποστήριξε ότι, 18 χρόνια νωρίτερα, είχε και ο ίδιος περπατήσει σε πομπή κηδείας, εκείνη του λόρδου Μάουντμπάτεν, προθείου του.

Σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά σημεία του βιβλίου, ο Σπένσερ γράφει ότι ο Κάρολος συνέχισε να εκφράζει την οργή του χωρίς εκείνος να τον διακόψει.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αφήγησή του, σταμάτησε για λίγο.

Ο Σπένσερ υπέθεσε ότι η παύση σήμαινε πως προσπαθούσε να ηρεμήσει, όμως, όπως γράφει, ο Κάρολος συνέχισε εκφράζοντας όσα θεωρούσε καταπιεσμένη περιφρόνησή του για τη Νταϊάνα και την ενόχλησή του από το γεγονός ότι ο θάνατός της είχε συγκλονίσει τόσο πολύ τον κόσμο.

«Να είσαι βέβαιος», φέρεται να του είπε, «σύντομα θα την ξεχάσουμε!»

Ο κόμης Σπένσερ αναφέρει ότι έμεινε «τόσο άναυδος» από τα λόγια που χρειάστηκε μερικά δευτερόλεπτα για να απαντήσει.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μόλις το είπες αυτό», φέρεται να του απάντησε πριν κλείσει το τηλέφωνο.

Η οργή του Καρόλου

Σε απάντηση στους ισχυρισμούς του κόμη Σπένσερ, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ εξέδωσε δήλωση.

«Αν και, κατ’ αρχήν, δεν σχολιάζουμε βιβλία, ο βασιλιάς έχει επίγνωση ότι ο πόνος της αδελφικής θλίψης μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τις αναμνήσεις με τρόπους που οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν, ακόμη και πολλά χρόνια μετά από μια τέτοια απώλεια».

Διχασμένη η κοινή γνώμη

Μετά τις αποκαλύψεις της Dailymail, υψηλόβαθμο πρόσωπο του Παλατιού φέρεται να είπε σε φίλους του ότι ο Σπένσερ «θα έπρεπε να μαστιγωθεί στους δρόμους».

Η εξαιρετικά ασυνήθιστη ανακοίνωση, με την οποία το Παλάτι αμφισβητεί τους ισχυρισμούς του Σπένσερ, αποκαλύπτει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το βάθος της οργής του βασιλιά.

Ο πρώην βασιλικός ανταποκριτής του BBC, Πίτερ Χαντ, δήλωσε ότι ο Κάρολος είναι «ξεκάθαρα εξοργισμένος» από τον ισχυρισμό ότι είπε πως η Νταϊάνα θα ξεχαστεί γρήγορα.