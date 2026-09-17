Ο καβγάς για την κηδεία της Νταϊάνα και ο «πόλεμος» Καρόλου με τον αδελφό της για το νέο βιβλίο – «Πρωτοφανής οργή του βασιλιά»

Τριγμούς στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ έχει ανάψει το βιβλίο του Τσαρλς Σπένσερ για την αδελφή του πριγκίπισσα Νταϊάνα με τον βασιλιά Κάρολο να μην μπορεί να κρύψει την οργή του.
Το γεγονός ότι ο βασιλιάς Κάρολος αναγκάστηκε να βγάλει ανακοίνωση για τους ισχυρισμούς του Σπένσερ ότι είπε «θα την ξεχάσουμε πολύ σύντομα» σχετικά με τις λεπτομέρειες της κηδείας της πριγκίπισσας Νταϊάνα, δείχνει το «μέγεθος της οργής του». Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο Κάρολος είχε επιλέξει να μην απαντήσει ακόμη και στο βιβλίο του πρίγκιπα Χάρι, Spare, παρόλου που περιλάμβανε βαριές κατηγορίες για την βασιλική οικογένεια της Βρετανίας.
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Στο νέο, εκρηκτικό βιβλίο του με τίτλο «Swan Song: Diana, My Sister», ο αδελφός της Νταϊάνα Τσαρλς Σπένσερ θυμάται μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο σχετικά με τις λεπτομέρειες της κηδείας της πριγκίπισσας Νταϊάνα, κατά τη διάρκεια της οποίας ο εξοργισμένος πρίγκιπας φέρεται να είπε στον κουνιάδο του: «Μείνε ήσυχος, θα την ξεχάσουμε πολύ σύντομα».
Ο καβγάς για την κηδεία της Νταϊάνα
Στο βιβλίο Swan Song: Diana, My Sister, ο Σπένσερ περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συγκρούστηκε με τον Κάρολο το 1997 σχετικά με το εάν οι πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι θα έπρεπε να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους στην πομπή της κηδείας.
Ο Σπένσερ αναφέρει ότι επέμενε πως η Νταϊάνα δεν θα ήθελε ο 15χρονος τότε Γουίλιαμ και ο 12χρονος Χάρι να υποστούν μια τόσο δημόσια δοκιμασία.
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«Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», φέρεται να είπε στον τότε διάδοχο του θρόνου Κάρολο.
Σύμφωνα με τον κόμη, ο Κάρολος εξοργίστηκε και ακολούθησε ένας «χείμαρρος οργής», κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να του είπε, μόλις λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας που είχε συγκλονίσει τον κόσμο: «Να είσαι βέβαιος, σύντομα θα την ξεχάσουμε».
Λίγα λεπτά αργότερα, σύμφωνα με τον ίδιο, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Κάρολο, ο οποίος αμφισβήτησε την αίσθηση καθήκοντος της οικογένειας Σπένσερ και υποστήριξε ότι, 18 χρόνια νωρίτερα, είχε και ο ίδιος περπατήσει σε πομπή κηδείας, εκείνη του λόρδου Μάουντμπάτεν, προθείου του.
Σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά σημεία του βιβλίου, ο Σπένσερ γράφει ότι ο Κάρολος συνέχισε να εκφράζει την οργή του χωρίς εκείνος να τον διακόψει.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αφήγησή του, σταμάτησε για λίγο.
Ο Σπένσερ υπέθεσε ότι η παύση σήμαινε πως προσπαθούσε να ηρεμήσει, όμως, όπως γράφει, ο Κάρολος συνέχισε εκφράζοντας όσα θεωρούσε καταπιεσμένη περιφρόνησή του για τη Νταϊάνα και την ενόχλησή του από το γεγονός ότι ο θάνατός της είχε συγκλονίσει τόσο πολύ τον κόσμο.
«Να είσαι βέβαιος», φέρεται να του είπε, «σύντομα θα την ξεχάσουμε!»
Ο κόμης Σπένσερ αναφέρει ότι έμεινε «τόσο άναυδος» από τα λόγια που χρειάστηκε μερικά δευτερόλεπτα για να απαντήσει.
«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μόλις το είπες αυτό», φέρεται να του απάντησε πριν κλείσει το τηλέφωνο.
Η οργή του Καρόλου
Σε απάντηση στους ισχυρισμούς του κόμη Σπένσερ, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ εξέδωσε δήλωση.
«Αν και, κατ’ αρχήν, δεν σχολιάζουμε βιβλία, ο βασιλιάς έχει επίγνωση ότι ο πόνος της αδελφικής θλίψης μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τις αναμνήσεις με τρόπους που οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν, ακόμη και πολλά χρόνια μετά από μια τέτοια απώλεια».
Διχασμένη η κοινή γνώμη
Μετά τις αποκαλύψεις της Dailymail, υψηλόβαθμο πρόσωπο του Παλατιού φέρεται να είπε σε φίλους του ότι ο Σπένσερ «θα έπρεπε να μαστιγωθεί στους δρόμους».
Η εξαιρετικά ασυνήθιστη ανακοίνωση, με την οποία το Παλάτι αμφισβητεί τους ισχυρισμούς του Σπένσερ, αποκαλύπτει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το βάθος της οργής του βασιλιά.
Ο πρώην βασιλικός ανταποκριτής του BBC, Πίτερ Χαντ, δήλωσε ότι ο Κάρολος είναι «ξεκάθαρα εξοργισμένος» από τον ισχυρισμό ότι είπε πως η Νταϊάνα θα ξεχαστεί γρήγορα.
Ο βασιλικός σχολιαστής Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς του αδελφού της Νταϊάνα «καταστροφικούς» και «καθοδηγούμενους από μίσος», προσθέτοντας: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο βασιλιάς, και δικαίως, είναι απολύτως εξοργισμένος».
Η αρχισυντάκτρια του περιοδικού Majesty, Ίνγκριντ Σιούαρντ, δήλωσε: «Πιστεύω ότι η Νταϊάνα θα ήταν τρομοκρατημένη που ο αδελφός της αποκάλυψε αυτή τη φράση του Καρόλου. »Την τελευταία φορά που τη συνάντησα, έξι εβδομάδες πριν από τον θάνατό της, ήταν πεπεισμένη ότι εκείνη και ο Κάρολος αγαπιούνταν πραγματικά. Ήταν πολύ σημαντικό για εκείνη να το γνωρίζουν αυτό τα παιδιά τους.
»Επομένως, θα ήταν τρομοκρατημένη αν έβλεπε ότι αποκάλυψε ένα σχόλιο που θα μπορούσε να δείχνει τόσο μεγάλη κακία. Είμαι βέβαιη ότι δεν εννοήθηκε με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο οι Σπένσερ και η βασιλική οικογένεια βρίσκονταν σε έντονη αντιπαράθεση».
Ο Τζούλιαν Πέιν, πρώην διευθυντής επικοινωνίας του βασιλιά, δήλωσε ότι η «εξαιρετικά ασυνήθιστη» ανακοίνωση του Παλατιού δείχνει πόσο έντονα αισθάνθηκαν την ανάγκη να διορθώσουν τους ισχυρισμούς.
«Απλώς δεν αναγνωρίζω τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται ο βασιλιάς μέσα από αυτά τα σχόλια», είπε.
«Δεν αναγνωρίζω αυτή τη γλώσσα»
Ο Τζούλιαν Πέιν, πρώην διευθυντής επικοινωνίας του βασιλιά από το 2016 έως το 2021, δήλωσε στο BBC Radio 4 ότι εργαζόταν για τον Κάρολο κατά την 20ή επέτειο του θανάτου της Νταϊάνα, το 2017.
«Αναπόφευκτα συζητούσαμε για εκείνη αρκετές φορές εκείνο το καλοκαίρι, καθώς το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης ήταν τεράστιο», ανέφερε.
Όπως είπε, θυμάται τον Κάρολο να είναι απολύτως ξεκάθαρος ότι δεν έπρεπε να υπάρξει ποτέ κριτική ή αντίδραση απέναντι στις αφηγήσεις που ήταν συνήθως ιδιαίτερα επικριτικές για εκείνον.
Αντίθετα, επέμενε ότι έπρεπε να γίνεται σεβαστή η μνήμη της Νταϊάνα και να μην υπονομεύεται με κανέναν τρόπο.
«Επομένως, μου φαίνεται πολύ παράξενο ότι, τη συγκεκριμένη στιγμή, μέσα στο πένθος της οικογένειάς του και με το δικό του σοκ, θα επέλεγε να χρησιμοποιήσει αυτά τα λόγια. Απλώς δεν είναι γλώσσα που αναγνωρίζω», είπε.
Ο βασιλικός ανταποκριτής του BBC, Σον Κόγκλαν, δήλωσε ότι το Παλάτι θεωρεί τον ισχυρισμό για τον Κάρολο «εντελώς ασύμβατο με έναν άνθρωπο με βαθιά συμπονετικό χαρακτήρα», ο οποίος εκείνη την περίοδο αντιμετώπιζε τόσο το δικό του πένθος όσο και το πένθος των δύο γιων του.
Ο βασιλικός σχολιαστής Φιλ Ντάμπιερ χαρακτήρισε την ανακοίνωση του Παλατιού «εξαιρετική», σημειώνοντας ότι «οι ημέρες του “ποτέ μην παραπονιέσαι, ποτέ μην εξηγείς” έχουν πλέον περάσει».
Γιατί έγραψε το βιβλίο ο Τσαρλς Σπένσερ
Το βιβλίο, που αναμένεται να κυκλοφορήσει την Τρίτη (22.09.2026) της επόμενης εβδομάδας, προσφέρει μια προσωπική ματιά στη σχέση του Σπένσερ με την αδελφή του, στη διάλυση του γάμου της και στις συνέπειες του τραγικού θανάτου της το 1997, συμπίπτοντας με την επερχόμενη 30ή επέτειο του θανάτου της το επόμενο έτος.
Μιλώντας για την απόφασή του να εκδώσει τις αναμνήσεις του, ο Ερλ Σπένσερ δήλωσε: «Με την 30ή επέτειο του τραγικού θανάτου της Νταϊάνα να πλησιάζει, έχω κατακλυστεί για άλλη μια φορά από αιτήματα για συνεντεύξεις σχετικά με την αδελφή μου».
«Αυτό με έπεισε να καταγράψω τις δικές μου σκέψεις και αναμνήσεις, μια για πάντα, αντί να νιώθω την αμηχανία να διαβάζω ξανά τις απόψεις άλλων, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε ανακρίβειες που έχουν γίνει αποδεκτές με την πάροδο του χρόνου».
«Όπως και στoν επικήδειό μου, θέλω να μιλήσω εκ μέρους της Νταϊάνα και να το κάνω με έναν ανοιχτά θετικό τρόπο. Ελπίζω αυτό το βιβλίο να κινήσει το ενδιαφέρον των πολλών που εξακολουθούν να τιμούν τη μνήμη της Νταϊάνα όπως ήταν όταν ζούσε, και θα χαιρόμουν πολύ αν όσοι είναι πολύ νέοι για να τη θυμούνται στην ακμή της αισθανθούν – αφού διαβάσουν αυτό το βιβλίο – ότι «καταλαβαίνουν» ποια ήταν πραγματικά: μια μοναδική, δυναμική προσωπικότητα, γεμάτη αγάπη, χάρισμα και αμφιβολίες για τον εαυτό της, που έζησε τη ζωή της με πάθος και άφησε τον κόσμο πολύ καλύτερο, παρά το γεγονός ότι έφυγε από τη «σκηνή» ενώ ήταν ακόμα τόσο νέα».
Εκλάπησαν αντίτυπα του βιβλίου για την πριγκίπισσα Νταϊάνα
Στις 15 Σεπτεμβρίου, η Daily Mail ανέφερε ότι τέσσερα αντίτυπα του Swan Song: Diana, My Sister εκλάπησαν από φορτηγό στην Ολλανδία, λίγες μόλις ημέρες πριν από την κυκλοφορία του.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το φορτηγό μετέφερε αντίτυπα του βιβλίου σε αποθήκη και ο οδηγός είχε σταθμεύσει για τη νύχτα προκειμένου να κοιμηθεί. Όταν ξύπνησε το πρωί, διαπίστωσε ότι είχε σημειωθεί διάρρηξη, ωστόσο από το φορτηγό έλειπαν μόνο λίγα αντίτυπα των απομνημονευμάτων του Σπένσερ.
Η ολλανδική αστυνομία ερευνά την υπόθεση.
«Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά. Πρόκειται πιθανότατα για το σημαντικότερο βιβλίο της χρονιάς και τα μέτρα ασφαλείας γύρω από αυτό ήταν εξαιρετικά αυστηρά», δήλωσε η πηγή στη Daily Mail, προσθέτοντας: «Είχαν ληφθεί όλες οι δυνατές προφυλάξεις ώστε να μην υπάρξει διαρροή πριν από τη δημοσίευσή του σε συνέχειες. Ως εκ τούτου, αυτό το πρωτοφανές περιστατικό αντιμετωπίζεται με εξαιρετική σοβαρότητα».