Ο πρίγκιπας Χάρι γνώριζε για τις αποκαλύψεις «βόμβα» στο νέο βιβλίο του αδελφού της Νταϊάνα – «Δεν ήταν έκπληξη»

Ο πρίγκιπας Χάρι είχε ενημερωθεί πλήρως για τις αποκαλύψεις-«βόμβα» σχετικά με τον κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα, τις οποίες κάνει ο θείος του, Τσαρλς Σπένσερ, στο νέο του βιβλίο, πριν από την κυκλοφορία του, επιβεβαιώνουν στο Page Six πολλές πηγές. «Ο Χάρι γνώριζε τι περιείχε το βιβλίο – δεν αποτέλεσε έκπληξη για εκείνον», ανέφερε πηγή που γνωρίζει την υπόθεση.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δηλώνει ότι «το πένθος μπορεί να θολώσει τη λογική», σε μια ασυνήθιστη απάντηση στον ισχυρισμό του αδελφού της Νταϊάνα ότι ο Κάρολος τού είπε πως η Νταϊάνα θα «ξεχνιόταν» λίγες μέρες μετά τον θάνατό της και νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως ενώ στο κάδρο μπαίνει και ο πρίγκιπας Χάρι.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρίγκιπας Χάρι συζήτησε για το βιβλίο «Swan Song: Diana, My Sister», το οποίο κυκλοφορεί την ερχόμενη Τρίτη (22.09.2026) τόσο στη Βρετανία όσο και στις ΗΠΑ, με τον θείο του και αδελφό της Νταϊάνα κατά την επίσκεψή του τον Ιούλιο στο οικογενειακό κτήμα των Σπένσερ, το Άλθορπ. Εκεί ο Χάρι είχε πάει μαζί με τη Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους, προκειμένου να επισκεφθούν τον τάφο της μητέρας του.

Το βιβλίο αναμένεται να ανοίξει παλιές πληγές σχετικά με τον ταραχώδη γάμο του Καρόλου και της Νταϊάνα, ο οποίος στιγματίστηκε από απιστίες και κατέληξε στο διαζύγιό τους τον Αύγουστο του 1996 και το Μπάκιγχαμ είναι σε αναμμένα κάρβουνα.

Στα απομνημονεύματά του, ο Σπένσερ, ο μικρότερος αδελφός της Νταϊάνα, κάνει μία αποκάλυψη σοκ: ότι ο βασιλιάς Κάρολος τού είπε «Να είσαι βέβαιος, σύντομα θα ξεχάσουμε την Νταϊάνα», σε τηλεφώνημα λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της, σε ηλικία 36 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι τον Αύγουστο του 1997.

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Ο 62χρονος γράφει επίσης για τη σύγκρουσή του με τον 77χρονο Κάρολο σχετικά με την απόφαση να επιτραπεί στους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι, τότε 15 και 12 ετών αντίστοιχα, να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους στην κηδεία.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Κάρολος φέρεται να είπε στον Κάρολο – τότε πρίγκιπα της Ουαλίας – ότι η Νταϊάνα δεν θα ήθελε ποτέ οι μικροί γιοι της να υποστούν μια τόσο δημόσια δοκιμασία.

Ο Κάρολος, σύμφωνα με τον ισχυρισμό, αμφισβήτησε στη συνέχεια την αίσθηση καθήκοντος της οικογένειας Σπένσερ, προτού πει ότι η πρώην σύζυγός του, ο θάνατος της οποίας προκάλεσε παγκόσμιο κύμα συγκίνησης, σύντομα θα ξεχνιόταν.

Ο Σπένσερ υποστηρίζει ότι τα λόγια που φέρεται να είπε ο βασιλιάς πριν από σχεδόν 30 χρόνια αντανακλούσαν «την καταπιεσμένη περιφρόνησή του για την Νταϊάνα και τον τρόμο του μπροστά στο γεγονός ότι ο κόσμος είχε συγκλονιστεί τόσο πολύ από τον θάνατό της».

Σε απάντηση στους ισχυρισμούς του Σπένσερ, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ εξέδωσε δήλωση.

«Αν και, κατ’ αρχήν, δεν σχολιάζουμε βιβλία, ο βασιλιάς έχει επίγνωση ότι ο πόνος της αδελφικής θλίψης μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τις αναμνήσεις με τρόπους που οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν, ακόμη και πολλά χρόνια μετά από μια τέτοια απώλεια».

Η διαδρομή πίσω από το φέρετρο που στοιχειώνει μέχρι σήμερα τον πρίγκιπα Χάρι

Ο Χάρι, που έγινε 42 ετών αυτή την εβδομάδα, έχει μιλήσει ανοιχτά για το γεγονός ότι η πορεία πίσω από το φέρετρο της μητέρας του τον έχει στοιχειώσει μέχρι σήμερα.

Το 2021, μιλώντας στην Όπρα Γουίνφρεϊ για τη σειρά του Apple TV+ «The Me You Can’t See», είχε πει: «Αυτό που θυμάμαι περισσότερο ήταν ο ήχος από τις οπλές των αλόγων καθώς περπατούσαν.

«Ήταν σαν να βρισκόμουν έξω από το σώμα μου, απλώς περπατούσα, κάνοντας αυτό που περίμεναν από εμένα, δείχνοντας το ένα δέκατο των συναισθημάτων που έδειχναν όλοι οι άλλοι». «Κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να υποχρεωθεί να το κάνει αυτό, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», είχε προσθέσει.

Στα δικά του απομνημονεύματα, στο «Spare» του 2023, ο Χάρι έγραψε ότι ο θείος του χαρακτήρισε την απόφαση αυτή «βάρβαρη».

Ο Χάρι, ο οποίος πλέον ζει ξανά στη Βρετανία μαζί με τη Μαρκλ και τα παιδιά τους, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, έχει διατηρήσει στενή σχέση με τον μικρότερο αδελφό της Νταϊάνα. Ο αποξενωμένος αδελφός του, πρίγκιπας Γουίλιαμ, αντίθετα, έχει κρατήσει τη σχέση του με την οικογένεια Σπένσερ περισσότερο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σε μια οργισμένη ομιλία του στην κηδεία της Νταϊάνα, ο Σπένσερ είχε δεσμευτεί να προστατεύσει τους γιους της, λέγοντας:

«Εμείς, η οικογένειά σου εξ αίματος, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεχίσουμε με τον ευρηματικό και γεμάτο αγάπη τρόπο με τον οποίο καθοδηγούσες αυτά τα δύο εξαιρετικά νεαρά αγόρια».

Τον Αύγουστο, ανακοινώνοντας την κυκλοφορία του βιβλίου του, ο Σπένσερ δήλωσε ότι αποφάσισε να γράψει τα απομνημονεύματα αφού είχε δεχθεί «καταιγισμό» αιτημάτων για συνεντεύξεις σχετικά με την Νταϊάνα, ενόψει της 30ής επετείου από τον θάνατό της, την επόμενη χρονιά.

«Αυτό με έπεισε να καταγράψω τις δικές μου σκέψεις και αναμνήσεις, μια για πάντα, αντί να αισθάνομαι ξανά την ενόχληση διαβάζοντας τις απόψεις άλλων, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε αναλήθειες που με την πάροδο του χρόνου έχουν γίνει αποδεκτές ως γεγονότα», ανέφερε.

«Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να πω την αλήθεια για την Νταϊάνα από την οπτική του αδελφού της, όπως ακριβώς προσπάθησα να κάνω και όταν μίλησα στην κηδεία της. Όπως και στον επικήδειο λόγο μου, θέλω να μιλήσω εκ μέρους της Νταϊάνα και να το κάνω με έναν ανοιχτά θετικό τρόπο».

«Ελπίζω αυτό το βιβλίο να ενδιαφέρει τους πολλούς ανθρώπους που εξακολουθούν να κρατούν ζωντανή τη μνήμη της Νταϊάνα όπως ήταν όταν ζούσε. Και θα χαρώ ιδιαίτερα αν όσοι είναι αρκετά νέοι ώστε να μην τη θυμούνται στην εποχή της, νιώσουν, αφού διαβάσουν το βιβλίο, ότι καταλαβαίνουν πραγματικά ποια ήταν: μια μοναδική, δυναμική προσωπικότητα, γεμάτη αγάπη, χάρισμα και αμφιβολίες για τον εαυτό της, που έζησε τη ζωή στο έπακρο και άφησε τον κόσμο ένα πολύ καλύτερο μέρος, παρά το γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή τόσο νέα».