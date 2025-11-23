Ο Πίτερ Σάλιβαν πέρασε άδικα στη φυλακή 38 χρόνια για μία δολοφονία που δεν έκανε: «Θα μου φόρτωναν 35 βιασμούς αν δεν ομολογούσα»

Για πρώτη φορά μετά την αποφυλάκισή του, ο 68χρονος Πίτερ Σάλιβαν μιλά ανοιχτά για τον εφιάλτη που τον καταδίωκε από το 1986: έναν φόνο που δεν διέπραξε, μια ομολογία που – όπως λέει – του αποσπάστηκε ύστερα από ξυλοδαρμούς και ψυχολογικό εκβιασμό, και μια ζωή που χάθηκε πίσω από τα κάγκελα. Πρόκειται για τον μακροβιότερο γνωστό δικαστικό εφιάλτη στη Βρετανία.

Αφού ο Πίτερ Σάλιβαν πέρασε 38 χρόνια στη φυλακή, η υπόθεσή του κατέρρευσε όταν νέες εξετάσεις DNA απέδειξαν πως δεν είχε καμία σχέση με τον φόνο της 21χρονης Νταϊάν Σίνταλ. Σήμερα, απαιτεί μια δημόσια συγγνώμη και μια απάντηση στο ερώτημα που τον βασανίζει για δεκαετίες: γιατί η αστυνομία της Βρετανίας «τον ξεχώρισε»;

Με την ταυτότητά του προστατευμένη και το πρόσωπό του κρυμμένο, ο Πίτερ Σάλιβαν περιγράφει στο BBC πώς αστυνομικοί τον ξυλοκόπησαν και τον «ανάγκαζαν» να ομολογήσει έναν φόνο που δεν είχε διαπράξει. Η υπόθεση αφορά τη δολοφονία της 21χρονης Νταϊάν Σίνταλ. Η νεαρή γυναίκα έπεσε θύμα βίαιης σεξουαλικής επίθεσης ενώ επέστρεφε στο σπίτι της με τα πόδια, στο Μπίρκενχεντ του Μέρσεϊσαϊντ, μετά από τη βάρδιά της σε μπαρ, το 1986.

Ο Σάλιβαν, που αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες, αθωώθηκε τον Μάιο του 2025, όταν νέες εξετάσεις DNA απέδειξαν ότι δεν είχε καμία σχέση με το έγκλημα και αποκάλυψε την παρουσία άγνωστου δράστη στη σκηνή του εγκλήματος.

«Με αποκαλούσαν Τέρας και Λύκο»

Καθ’ όλη τη διάρκεια της φυλάκισής του, ο τύπος και τα ταμπλόιντ του αποκαλούσαν «Το Τέρας του Μπέρκενχεντ» και «Ο Λύκος». «Αυτά τα ονόματα θα με ακολουθούν για πάντα, γιατί ποτέ δεν ήμουν κάτι τέτοιο», λέει ο ίδιος. Παρά την απελπισία, βρήκε στήριξη στους γονείς του, που όμως πέθαναν πριν καταφέρει να αποκαταστήσει το όνομά του. «Η μητέρα μου μου είπε λίγο πριν πεθάνει: “Συνέχισε να παλεύεις αυτή την υπόθεση γιατί δεν έκανες τίποτα λάθος”», θυμάται.

Ούτε στην κηδεία της, το 2013, δεν του επετράπη να παραστεί. Ο λόγος ήταν ότι είχε ταφεί στο ίδιο νεκροταφείο με τη Νταϊάν Σίνταλ.

Το έγκλημα που δεν διέπραξε

Η περιπέτειά του ξεκίνησε όταν το ημίγυμνο σώμα της 21χρονης ανθοπώλισσας Νταϊάν Σίνταλ βρέθηκε σε ένα σοκάκι κοντά στο Borough Road, Birkenhead, στις 2 Αυγούστου 1986. Δύο εβδομάδες αργότερα, ρούχα της βρέθηκαν καμένα σε μια δασική περιοχή, το Bidston Hill, περίπου μία ώρα με τα πόδια από το σημείο της δολοφονίας.

Μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι είδαν τον Σάλιβαν σε μία παμπ κοντά στον τόπο του εγκλήματος τη νύχτα της επίθεσης, ενώ άλλοι δήλωσαν ότι είδαν έναν άνδρα που έμοιαζε με εκείνον κοντά στο Bidston Hill την επόμενη μέρα.