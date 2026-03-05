Ο πόλεμος των μπέργκερ: Viral βίντεο με τον CEO της McDonald’s να δοκιμάζει το νέο «Big Arch» – Στην αντεπίθεση Wendy’s και Burger King

Το promo βίντεο του CEO των McDonald’s Chris Kempczinski για το νέο μπέργκερ της εταιρείας, το Big Arch, έγινε αμέσως viral για όλους τους λάθος λόγους, με χρήστες να αμφισβητούν την αυθεντικότητά του και ειδικούς να μιλούν για «φανερή αμηχανία».

Στο βίντεο, ο CEO των McDonald’s φαίνεται να παίρνει μια μικρή, σχεδόν προσεκτική μπουκιά από το νέο μπέργκερ, δηλώνοντας με ενθουσιασμό πως «είναι εξαιρετικό προϊόν».

Η λέξη «προϊόν» (product), μάλιστα, επαναλαμβάνεται, δίνοντας τροφή για σχόλια. Σε μια αποστροφή που συζητήθηκε έντονα, αναφωνεί: «Θεέ μου, είναι τεράστιο! Δεν ξέρω καν πώς να το προσεγγίσω». Το διαδίκτυο δεν άργησε να αντιδράσει.

Το νέο Arch Burger

Στο βίντεο, ο Kempczinski παρουσιάζει το νέο Arch Burger, ένα burger με δύο μπιφτέκια, τρεις φέτες τυρί, τραγανά κρεμμύδια, πίκλες και Big Arch sauce.

«Το έχουμε δοκιμάσει ήδη σε Πορτογαλία, Γερμανία, Καναδά», λέει. «Το λατρεύω. Είναι τόσο καλό. Θα το δοκιμάσω τώρα, αλλά θα το φάω και για μεσημεριανό».

Μέσα σε λίγες ημέρες, δεκάδες χρήστες στο TikTok και στο Χ αναπαρήγαγαν τη σκηνή, συγκεντρώνοντας σχεδόν 20 εκατομμύρια προβολές.

Τα περισσότερα βίντεο σατίριζαν την εμφανή αμηχανία του CEO, με υπερβολικές μιμήσεις και «επαγγελματικά» δαγκώματα που κατέληγαν σε γέλια. Χρήστες αναρωτήθηκαν αν είναι «σκόπιμα cringe», σχολιάζοντας ότι ο Kempczinski δείχνει «άβολα» ή «σαν να πρόκειται να κάνει εμετό».

«Από αυτό το βίντεο φαίνεται ότι ο CEO της McDonald’s δεν έχει φάει ποτέ McDonald’s», έγραψε ένας χρήστης.

«Η αύρα του φωνάζει σαλάτα με κέιλ» έγραψε ένας χρήστης κάτω από το βίντεο.

«Ήταν το πιο αφύσικο πράγμα που έχω δει ποτέ» σχολίασε ένας άλλος. «Γιατί μοιάζει σαν να φοβάται να το δαγκώσει;» πρόσθεσε ένας τρίτος.

Όμως, το θέμα δεν έμεινε μόνο στους χρήστες.

Στην αντεπίθεση οι ανταγωνιστές

Η Wendy’s μπήκε δυναμικά στη συζήτηση. Σε ένα βίντεο διάρκειας ενός λεπτού, ο πρόεδρος της εταιρείας στις ΗΠΑ, Pete Suerken, παρουσιάζεται να φτιάχνει από την αρχή ένα Baconator και να το απολαμβάνει με αποφασιστικότητα, συνοδεία ενός Frosty. Η λεζάντα, «Πολλή συζήτηση αυτή την εβδομάδα για burgers», δεν άφηνε περιθώρια παρερμηνείας.

Στο ίδιο βίντεο, δεν έλειψαν και τα καρφιά για τις συχνές βλάβες στις μηχανές παγωτού της McDonald’s – ένα θέμα που έχει γίνει meme εδώ και χρόνια.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Burger King. Ο πρόεδρός της, Tom Curtis, εμφανίστηκε σε βίντεο στο TikTok να δαγκώνει με άνεση ένα Whopper, με τη φράση «Σκεφτήκαμε να το ξαναπαίξουμε» να συνοδεύει την ανάρτηση. Το μήνυμα ήταν σαφές: εδώ δεν υπάρχουν δισταγμοί.

Παρά το online «δράμα», η McDonald’s συνεχίζει να καταγράφει ισχυρές πωλήσεις και να αποδίδει καλά στον ανταγωνισμό του fast food.