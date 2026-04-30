Φίτσο κατά Τραμπ: Οι τιμές πετρελαίου αλλάζουν ανάλογα με το πως κοιμάται

Έντονη δυσαρέσκεια κατά του Αμερικανού προέδρου για τις αυξήσεις στα καύσιμα
Ρόμπερτ Φίτσο / REUTERS / Radovan Stoklasa / File Photo

Επίθεση στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο εθνικιστής Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο με αφορμή τις τιμές πετρελαίου.

«Δεχόμαστε πιέσεις από τις τιμές του πετρελαίου ανάλογα με το πώς κοιμάται ο Ντόναλντ Τραμπ. Όταν κοιμάται καλά, οι τιμές μειώνονται. Όταν δεν κοιμάται και κάνει κάποια δήλωση, το πετρέλαιο ανεβαίνει αυτόματα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρόμπερτ Φίτσο.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός είναι ένας ακόμη από τους ακροδεξιούς ηγέτες (Μαρίν Λεπέν, Ζορντάν Μπαρντελά, οι επικεφαλής της Εναλλακτικής για τη Γερμανία) που κρατούν σαφείς αποστάσεις από τον Τραμπ.

Καθώς υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για την αύξηση των τιμών των καυσίμων λόγω της πολιτικής του στο Ιράν. 

Παραιτήθηκε η κριτική επιτροπή της Μπιενάλε της Βενετίας μετά την απόφαση να μην απονεμηθούν βραβεία σε Ρώσους και Ισραηλινούς καλλιτέχνες
Η πενταμελής κριτική επιτροπή, ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα ότι «προασπιζόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα» δεν θα τιμήσει έργα από χώρες οι ηγέτες των οποίων κατηγορούνται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
