Φίτσο κατά Τραμπ: Οι τιμές πετρελαίου αλλάζουν ανάλογα με το πως κοιμάται

Επίθεση στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο εθνικιστής Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο με αφορμή τις τιμές πετρελαίου.

«Δεχόμαστε πιέσεις από τις τιμές του πετρελαίου ανάλογα με το πώς κοιμάται ο Ντόναλντ Τραμπ. Όταν κοιμάται καλά, οι τιμές μειώνονται. Όταν δεν κοιμάται και κάνει κάποια δήλωση, το πετρέλαιο ανεβαίνει αυτόματα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρόμπερτ Φίτσο.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός είναι ένας ακόμη από τους ακροδεξιούς ηγέτες (Μαρίν Λεπέν, Ζορντάν Μπαρντελά, οι επικεφαλής της Εναλλακτικής για τη Γερμανία) που κρατούν σαφείς αποστάσεις από τον Τραμπ.

Καθώς υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για την αύξηση των τιμών των καυσίμων λόγω της πολιτικής του στο Ιράν.