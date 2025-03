Ο Πούτιν είναι ανοιχτός σε επικοινωνία, απαντάει το Κρεμλίνο στον «θυμωμένο» Τραμπ

Οι δηλώσεις που έκανε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι είναι θυμωμένος Βλαντίμιρ Πούτιν, επειδή ο Ρώσος ομόλογός του εξέφρασε κάποιες απαιτήσεις για τον σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης στην Ουκρανία, δεν πέρασαν απαρατήρητες από το Κρεμλίνο.

Μάλιστα, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας δήλωσε σήμερα (31.03.2025) ότι το Κρεμλίνο έλαβε υπόψη τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ και ξεκαθάρισε στην συνέχεια ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ανοιχτός για επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Ειδικότερα, ο Ντμίτρι Πεσκόφ υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του Τραμπ, που δόθηκαν στην δημοσιότητα, δεν ήταν αυτολεξεί αλλά παραφρασμένες, ενώ υπογράμμισε ότι η ρωσική πλευρά είναι διαθέσιμη για την όποια επικοινωνία επιθυμεί ο Λευκός Οίκος.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλώντας στο δίκτυο ενημέρωσης NBC αποκάλυψε ότι είναι «πολύ θυμωμένος» με τον Πούτιν διότι αμφισβήτησε την αξιοπιστία της κυβέρνησης και της ηγεσίας του Ζελένσκι.

Ο λόγος του εκνευρισμού του Ντόναλντ Τραμπ είναι το γεγονός πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε την Παρασκευή (28/03/2025) να δημιουργηθεί μια μεταβατική κυβέρνηση στην Ουκρανία, η οποία θα μπορούσε ουσιαστικά να εκδιώξει τον Ζελένσκι.

NBC: “Just hours ago, President Trump called me to tell me he is ‘pissed off’ with Russia’s President Putin and threatened to impose secondary tariffs on Russia’s oil.” pic.twitter.com/ikpmFH5t1Q