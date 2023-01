Φωτιά έχουν πάρει τελευταία τα ξένα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν, εμφανίζεται στη Ρωσία με «ψεύτικους» στρατιώτες στο πλευρό του στις εκδηλώσεις που πάει. Από την άλλη, το ερώτημα που υπάρχει σε όλα τα σχετικά δημοσιεύματα, είναι το ποια είναι η μυστηριώδης ξανθιά που εμφανίζεται στις εκδηλώσεις και έχει συνέχεια διαφορετικό ρόλο.

Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, επιστρατεύει ηθοποιούς, συγγενείς του και υποστηρικτές του, για να παριστάνουν τους στρατιώτες σε προπαγανδιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Κρεμλίνο για να δείξουν ότι η χώρα έχει το πάνω χέρι στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίστηκε με Ρώσους στρατιώτες στην εκδήλωση που έγινε για να ευχηθεί στον λαό της χώρας «καλή χρονιά» την Πρωτοχρονιά. Μάλιστα, το όλο σκηνικό στήθηκε συμβολικά σε τοποθεσία κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Τα ξένα ΜΜΕ αναρωτιούνται αν όντως ήταν αληθινοί στρατιώτες όλοι αυτοί ή fake;

Το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο «BFMTV» και άλλα ξένα ΜΜΕ αναφέρουν ότι οι στρατιώτες που ήταν δίπλα στον Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν «ψεύτικοι». Τα ξένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι, στην πρωτοχρονιάτικη ομιλία του το Σάββατο (31.12.2022) στο Ροστόφ – ον – Ντον, στη δυτική Ρωσία, ο πρόεδρος είχε δίπλα του ηθοποιούς, συγγενικά του πρόσωπα και ένθερμους υποστηρικτές του, που ντύθηκαν στρατιώτες .

Τα δημοσιεύματα έχουν ως κεντρικό πρόσωπο και μια ξανθιά γυναίκα, η οποία έχει εμφανιστεί πολλές φορές ως στρατιωτίνα σε εκδηλώσεις και ομιλίες του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Λευκορώσος δημοσιογράφος, Ταντέουτς Τζισκάν, ανέφερε στο Twitter ότι, η ξανθιά Ρωσίδα έχει εμφανιστεί και άλλες φορές στο πλευρό του, αλλά σε άλλους ρόλους. Άλλη φορά είναι ντυμένη με στολή του πολεμικού ναυτικού της Ρωσίας, σε άλλη παρίστανε μια πολίτη κατά τη διάρκειας μιας λειτουργίας σε εκκλησία.

Πολλά ξένα ΜΜΕ, αναφέρουν ότι μυστηριώδης ξανθιά γυναίκα είναι η Λαρίσα Σεργκουίνα Καρίσα Μπορίσνοβα. Πρόκειται για μια 57χρονη, που κατάγεται από το Νόβγκοροντ και είναι μέλος του κόμματος «Ενωμένη Ρωσία». Μάλιστα η φωτογραφία της φαίνεται να υπάρχει και στον στον ιστότοπο της «Δούμας», όπου παρουσιάζεται ως ένα από τα μέλη της.

Journalist/columnist/war-correspondent Alexander Kots says the hubbub about the supposed FSO blonde over Putin's shoulder is an idiotic fake story. Two entirely different women: Guard Captain Anna Sidorenko vs. fishing company owner Larisa Serguhina. https://t.co/bx16oKpgoo https://t.co/ATFytq8JYk