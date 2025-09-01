Κόσμος

Ο Πούτιν επιμένει να φέρνει την πραγματικότητα στα μέτρα του: Η Δύση προκάλεσε την επίθεση στην Ουκρανία

Σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα συναντήσει και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ / SUO TAKEKUMA/Pool via REUTERS

Ευκαιρία για ακόμα μια επίθεση στην Δύση αναφορικά με την Ουκρανία, είχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν από την Κίνα όπου βρέθηκε για την Σύνοδο Κορυφής που διοργάνωσε ο Πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, υπεραμύνθηκε της επίθεσής του στην Ουκρανία φέρνοντας την πραγματικότητα στα μέτρα του και κατηγόρησε για άλλη μια φορά τη Δύση ότι προκάλεσε τη σύγκρουση. «Η κρίση αυτή δεν ξέσπασε από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι το αποτέλεσμα ενός πραξικοπήματος στην Ουκρανία, το οποίο υποστηρίχθηκε και προκλήθηκε από τη Δύση», δήλωσε ο Πούτιν στη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης.

Η δήλωση αυτή αφορά το φιλοευρωπαϊκό κίνημα της Μαϊντάν στην Ουκρανία, το οποίο ανάγκασε τον φιλορώσο πρόεδρο της χώρας να εγκαταλείψει την εξουσία το 2014. Η Μόσχα είχε τότε προσαρτήσει τη χερσόνησο της Κριμαίας και είχε υποστηρίξει τους φιλορώσους αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία, προκαλώντας έναν εμφύλιο πόλεμο.

«Η δεύτερη αιτία της κρίσης είναι οι διαρκείς απόπειρες της Δύσης να προσελκύσει την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ», πρόσθεσε ο ρώσος ηγέτης. Ο Πούτιν έκανε τις δηλώσεις αυτές ενώπιον των κύριων συμμάχων του: του κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, του ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι και του ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Εκτιμάμε πολύ τις προσπάθειες και τις προτάσεις της Κίνας, της Ινδίας και των άλλων στρατηγικών εταίρων μας, οι οποίοι έχουν στόχο να συμβάλουν στην επίλυση της ουκρανικής κρίσης», δήλωσε ο ρώσος πρόεδρος.

Μόνο καλά λόγια για τον Τραμπ

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ακόμα πως η συνεννόηση που επιτεύχθηκε στη διάρκεια της συνόδου κορυφής, τον Αύγουστο, με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει ένα δρόμο για την εξεύρεση λύσης στην κρίση στην Ουκρανία. «Θα επισήμαινα επίσης ότι η συνεννόηση, που επιτεύχθηκε κατά την πρόσφατη συνάντηση Ρωσίας-ΗΠΑ στην Αλάσκα, ελπίζω πως θα συμβάλει επίσης στο στόχο αυτό», πρόσθεσε ο ρώσος πρόεδρος.

Ο ίδιος είπε πως ενημέρωσε λεπτομερώς ήδη από χθες, (31/08/2025), τον Σι για το τι επετεύχθη στις συνομιλίες του με τον Τραμπ και για τη δουλειά που «βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη» για την επίλυση της σύγκρουσης και πρόσθεσε πως θα γνωστοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες σε διμερείς συναντήσεις με τον κινέζο ηγέτη και άλλους.

«Για να είναι βιώσιμη και μακροπρόθεσμη η ουκρανική διευθέτηση, πρέπει να αντιμετωπισθούν οι αιτίες που βρίσκονται στη ρίζα της κρίσης», τόνισε.

Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης εμφανίζεται από το Πεκίνο και τη Μόσχα ως αντίβαρο στο ΝΑΤΟ. Στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Τιαντζίν ο Πούτιν πρόκειται να έχει σήμερα συνομιλίες με τους προέδρους της Τουρκίας και του Ιράν και με τον Ινδό πρωθυπουργό.

Οι Σι και Πούτιν πρόκειται να έχουν συνομιλίες αύριο, (02/09/2025), στο Πεκίνο.

