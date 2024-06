Ο Πούτιν «ξήλωσε» 4 υφυπουργούς Άμυνας και διόρισε ανιψιά του

Οι προθέσεις του Βλάντιμιρ Πούτιν αναφορικά με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας είχαν γίνει από νωρίς αντιληπτές, όταν απομάκρυνε τον Σεργκέι Σοϊγκού, αλλά ίσως κανείς δεν θα περίμενε πως θα τοποθετούσε στην «καρδιά» της ρωσικής αμυντικής μηχανής μια ανιψιά του.

Συγκεκριμένα ο Βλάντιμιρ Πούτιν «ξήλωσε» με μια απόφασή του τέσσερις υφυπουργούς Άμυνας και τοποθέτησε στη θέση ενός εξ αυτών την Άννα Τσιβίλιεβα, οποία κατά τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης είναι κόρη ξαδέρφου του.

Ο Πούτιν απομάκρυνε τους υφυπουργούς Νικολάι Πανκόφ, Ρουσλάν Τσάλικοφ, Τατιάνα Σεβτσόβα και Πάβελ Ποπόφ, σύμφωνα με τα διατάγματα που δημοσίευσε το Κρεμλίνο.

Ο Λεονίντ Γκόρνιν, ένας υφυπουργός Οικονομικών, θα είναι ο νέος πρώτος τη τάξει υφυπουργός Άμυνας υπό τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ.

Ο Πάβελ Φραντκόφ, γιός του πρώην πρωθυπουργού Μιχαήλ Φραντκόφ, τοποθετήθηκε στη θέση του υφυπουργού Άμυνας. Ο Όλεγκ Σαβέλιεφ διορίσθηκε επίσης υφυπουργός Άμυνας.

