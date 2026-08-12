Ο Πούτιν προειδοποιεί τη Δύση για τις κατασχέσεις ρωσικών πλοίων: «Θα απαντήσουμε αναλογικά, είναι πειρατεία και ληστεία»

Σαφή προειδοποίηση προς τις δυτικές χώρες ότι η Ρωσία θα απαντήσει «αναλογικά» σε οποιαδήποτε κατάσχεση ρωσικών εμπορικών πλοίων απηύθυνε την Τετάρτη (12.08.2026) ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανεβάζοντας τους τόνους γύρω από τις επιχειρήσεις κατά του λεγόμενου ρωσικού «σκιώδους στόλου». Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε τις κατασχέσεις από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης «πειρατεία και ληστεία», προειδοποιώντας ότι η Μόσχα μπορεί να απαντήσει ακόμη και σε διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος βρίσκεται στη Σαχαλίνη για να παρακολουθήσει στρατιωτικές ασκήσεις, υποστήριξε ότι η Ρωσία διαπιστώνει προσπάθειες ορισμένων χωρών να περιορίσουν την κίνηση των πλοίων της και ξεκαθάρισε ότι η απάντηση της Μόσχας δεν θα περιορίζεται γεωγραφικά στο σημείο όπου πραγματοποιείται κάθε κατάσχεση. Ειδική αναφορά έκανε στον Ειρηνικό Ωκεανό, την ώρα που η Μόσχα εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο ανήσυχη για τη στρατιωτική παρουσία της Δύσης στην περιοχή.

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«Η Ρωσία βλέπει ότι οι αρχές σε ορισμένες χώρες επιχειρούν να περιορίσουν τη μετακίνηση των ρωσικών πλοίων. Η Ρωσία θα απαντήσει αναλογικά στην κατάσχεση των εμπορικών πλοίων της, όχι μόνο στις ίδιες θαλάσσιες περιοχές, αλλά οπουδήποτε, συμπεριλαμβανομένου του Ειρηνικού Ωκεανού», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ρώσος πρόεδρος χρησιμοποίησε ακόμη πιο σκληρή γλώσσα αναφερόμενος στις ενέργειες ευρωπαϊκών κρατών. «Η κατάσχεση ρωσικών εμπορικών σκαφών από κράτη της Ε.Ε. είναι πειρατεία και ληστεία», διεμήνυσε.

Πυρά κατά της Ιαπωνίας

Από τη Σαχαλίνη, ο Πούτιν έστρεψε τα πυρά του και κατά της Ιαπωνίας, κατηγορώντας το Τόκιο ότι χρησιμοποίησε τον πόλεμο στην Ουκρανία ως πρόσχημα για την επιβολή κυρώσεων εις βάρος της Μόσχας.

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«Η Ιαπωνία, με το πρόσχημα των γεγονότων στην Ουκρανία, χωρίς να εμβαθύνει στις αιτίες αυτής της σύγκρουσης, επέβαλε κυρώσεις κατά της Ρωσίας που ήταν απρόκλητες από μέρους μας», ανέφερε.

Παράλληλα, επιχείρησε να αντιστρέψει τις κατηγορίες περί ρωσικής απειλής προς την Ιαπωνία, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη μακροχρόνια διαμάχη των δύο χωρών για τις Κουρίλες Νήσους.

«Δεν απειλούμε την Ιαπωνία. Δεν έχουμε απολύτως καμία αξίωση εναντίον της. Αντίθετα, η Ιαπωνία έχει εδαφικές αξιώσεις εναντίον της χώρας μας. Εννοώ το πρόβλημα των Κουρίλων Νήσων», είπε.

«Το ΝΑΤΟ διεισδύει στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού»

Στο στόχαστρο του Ρώσου προέδρου βρέθηκε και το ΝΑΤΟ, το οποίο κατηγόρησε ότι επεκτείνει την παρουσία του στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, συμβάλλοντας, κατά τη Μόσχα, στην κλιμάκωση της έντασης τόσο εκεί όσο και στην Αρκτική.

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι η αυξανόμενη στρατιωτική δραστηριότητα της Συμμαχίας καθιστά αναγκαία την ενίσχυση της ρωσικής στρατιωτικής ετοιμότητας στην περιοχή.

«Εκδηλώσεις όπως οι ασκήσεις του Στόλου του Ειρηνικού είναι απαραίτητες, μεταξύ άλλων, για την προστασία των συμφερόντων της Ρωσίας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού», ανέφερε.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι τα σχέδια ανάπτυξης νέων οπλικών συστημάτων στην ευρύτερη περιοχή συνιστούν απειλή για τη ρωσική ασφάλεια. «Οι εντάσεις κλιμακώνονται όχι μόνο στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, αλλά και στη γειτονική Αρκτική», κατέληξε.