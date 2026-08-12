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Βρετανία: Ισόβια στον «δράκο του Λονδίνου» που βίαζε και δολοφονούσε ιερόδουλες

Tον Απρίλιο του 2025 συνελήφθη ως ύποπτος για δολοφονία 53χρονης, όμως αφέθηκε ελεύθερος και εκείνος κακοποίησε σεξουαλικά πέντε γυναίκες και σκότωσε μία 39χρονη
Ο 40χρονος «Δράκος του Λονδίνου», Simon Levy
Ο 40χρονος «Δράκος του Λονδίνου», Simon Levy / πηγή φωτογραφίας Μητροπολιτική Αστυνομία
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Σε ισόβια καταδικάστηκε την Τετάρτη (12.08.2026) ο κατά συρροή βιαστής και δολοφόνος ιερόδουλων στο Λονδίνο, Σάιμον Λέβι. Η αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές παραδέχτηκαν ότι διέπραξαν μία σειρά λαθών που του επέτρεψαν να συνεχίσει να σκορπά τον τρόμο.

Ο Σάιμον Λέβι καταδικάστηκε σε ισόβια για τη δολοφονία δύο ιερόδουλων, αφού προηγουμένως είχε επιτεθεί σε πολλές γυναίκες στο Λονδίνο.

Ο 40χρονος Βρετανός κρίθηκε ένοχος για τις δολοφονίες της Καρμένσα Βαλένσια-Τρουχίγιο τον Μάρτιο του 2025 και της Σέριλ Γουίλκινς, τον Αύγουστο του 2025, καθώς και για τον βιασμό και την επίθεση σε μία τρίτη γυναίκα, τον Ιανουάριο του ίδιου έτους.

Tον Απρίλιο του 2025 αστυνομικοί συνέλαβαν τον Λέβι ως ύποπτο για τη δολοφονία της 53χρονης Βαλένσια-Τρουχίγιο, όμως τον άφησαν ελεύθερο και εκείνος κακοποίησε σεξουαλικά πέντε γυναίκες μέσα σε τρένα στο Λονδίνο, μέχρι που σκότωσε και την Γουίλκινς, 39 ετών, πέντε μήνες αργότερα.

Ο δικαστής Μαρκ Λούκραφτ δήλωσε ότι ο Λέβι είναι «σαφώς κάποιος που εκμεταλλεύεται αδίστακτα τους άλλους για την προσωπική του, σεξουαλική ικανοποίηση».

Ανέγνωσε την ποινή του σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αναστολής για τη δολοφονία της Βαλένσια-Τρουχίγιο και της Γουίλκινς.

Καταδικάστηκε, επίσης, για δύο κατηγορίες βιασμού, πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης με πρόθεση και εκούσιου στραγγαλισμού σε μια τρίτη γυναίκα.

Ο Λέβι είχε καταδικαστεί ξεχωριστά τον Φεβρουάριο για σεξουαλική επίθεση σε δέκα γυναίκες σε τρένα του Λονδίνου μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Μαΐου 2025, με έξι από τις επιθέσεις στις αρχές του 2025, και για μία 11η κατηγορία για σεξουαλική επίθεση σε σωφρονιστικό υπάλληλο τον Απρίλιο του 2022.

Τα εγκλήματά του και οι αστοχίες της αστυνομίας και των εισαγγελικών αρχών που του επέτρεψαν να συνεχίσει να διαπράττει εγκλήματα προκάλεσαν ερωτήματα.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία (Met) αυτοκαταγγέλθηκε στο Ανεξάρτητο Γραφείο Αστυνομικής Διαγωγής (IOPC), επειδή το 2024 «υποβάθμισε» τον Λέβι, από σεξουαλικό παραβάτη «υψηλού κινδύνου» σε «μεσαίου κινδύνου». «Κατ’ επανάληψη χάθηκαν ευκαιρίες να τον σταματήσουν», δήλωσε ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν.

«Νιώθω αποτροπιασμό από τα εγκλήματά του και τις αποτυχίες σε πολλαπλές υπηρεσίες που θα μπορούσαν να τον είχαν εμποδίσει να βλάψει και τελικά να σκοτώσει περισσότερες γυναίκες», πρόσθεσε.

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